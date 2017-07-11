  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۱

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران:

حجاب و عفاف از توجه بخشنامه ای خارج شود

حجاب و عفاف از توجه بخشنامه ای خارج شود

ساری - مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران گفت: عفاف و حجاب باید از بخشنامه خارج شود و دلسوزی و توجه جدی به آن داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، ضمن یادآوری ۲۱ تیر روز عفاف و حجاب‌ خاطر نشان کرد : باید این موضوع را جدی گرفته و خارج از دستورالعمل و بخشنامه های اداری دلسوزانه پی کار باشیم.

وی با بیان اینکه ناهنجاری های نگران کننده ای در نوار ساحلی وجود دارد افزود: خدمات ارزنده و تعهد کار در همه دستگاه های نظامی ، دولتی و نهادهای فرهنگی در سطح استان جای تشکر و قدردانی فراون دارد.

وی با اشاره به برخی ناهنجاری های موجود در سطح استان افزود : چرا در ساعاتی خارج از زمان  طرح  دریا نظارتی بر نوار ساحلی وجود ندارد لیکن بر پایه برخی گزارشات و مستندات موثق ناهنجاری هایی  به چشم میخورد که قابل پیشگیری است.

وی تصریح داشت : زحمات بی دریغی که  دستگاه های مختلف متقبل هستند را نمیتوان نادیده گرفت بلکه بر آن اسرار دارم که با دقت و حضور   جلوی بسیاری از ناهنجاریها در هر حد و اندازه ای باید گرفته شود.

شکریان تأکید کرد : واگذاری طرح های سالمسازی دریا و دست اندرکاران اجرایی این امرنیاز به مدیران کار آمد و دوره دیده دارد تا در خصوص اجرای طرح جلوی همه آسیبها گرفته شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان این مطلب که ما مسئولیت مهمی را بر دوش داریم گفت : معتقدم در اجرای طرح ویژه خواهران  با نگاه کارشناسی و دقت نظر بیشتر با استفاده از اعتبارات ملی کار را انجام دهیم.

کد مطلب 4028209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها