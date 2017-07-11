حجاب و عفاف از توجه بخشنامه ای خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان بعدازظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان، ضمن یادآوری ۲۱ تیر روز عفاف و حجاب‌ خاطر نشان کرد : باید این موضوع را جدی گرفته و خارج از دستورالعمل و بخشنامه های اداری دلسوزانه پی کار باشیم.

وی با بیان اینکه ناهنجاری های نگران کننده ای در نوار ساحلی وجود دارد افزود: خدمات ارزنده و تعهد کار در همه دستگاه های نظامی ، دولتی و نهادهای فرهنگی در سطح استان جای تشکر و قدردانی فراون دارد.

وی با اشاره به برخی ناهنجاری های موجود در سطح استان افزود : چرا در ساعاتی خارج از زمان طرح دریا نظارتی بر نوار ساحلی وجود ندارد لیکن بر پایه برخی گزارشات و مستندات موثق ناهنجاری هایی به چشم میخورد که قابل پیشگیری است.

وی تصریح داشت : زحمات بی دریغی که دستگاه های مختلف متقبل هستند را نمیتوان نادیده گرفت بلکه بر آن اسرار دارم که با دقت و حضور جلوی بسیاری از ناهنجاریها در هر حد و اندازه ای باید گرفته شود.

شکریان تأکید کرد : واگذاری طرح های سالمسازی دریا و دست اندرکاران اجرایی این امرنیاز به مدیران کار آمد و دوره دیده دارد تا در خصوص اجرای طرح جلوی همه آسیبها گرفته شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان این مطلب که ما مسئولیت مهمی را بر دوش داریم گفت : معتقدم در اجرای طرح ویژه خواهران با نگاه کارشناسی و دقت نظر بیشتر با استفاده از اعتبارات ملی کار را انجام دهیم.