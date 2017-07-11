خط ۷ متروی تهران ۱۰۰ درصد مکانیزه ساخته شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در سیصد و پنجاه و نهمین جلسه شورا یا تاکید بر اینکه ب خی متاسفانه تفاوت سیکوریتی و ایمنی را نمی دانند و بعد حرف می زنند تصریح کرد: خطاب به برخی منتقدان باید بگویم بروید بازدید کنید.

وی با اشاره به اینکه تا دیروز ۶۱ هزار نفر را جابه جا کرده ایم و به تازگی نیز خط ۸ به مدار وارد می شود خاطر نشان کرد: دوره دوره ازمایشی است. اینکه یک کار ارزشمند که خودمان باعث و بانی ان بودیم و با زحمات مدیران انجام شده است را زیر سوال می بریم صحیح نیست.

وی با یاداوری اینکه مسئولان مترو در ۵ یا ۶ ماه گذشته یک شب راحت نخوابیده اند افزود: خط ۷ خط متروی مدرن و تمیز و مهندسی است. بسیاری از ایستگاه ها ساخته شده اند و چراغ هایشان روشن است. سوالم این است چرا توی سر کاری به این بزرگی می زنیم.

دنیامالی افزود: در خصوص بحث واگن می گویم باید بر اساس برنامه پیش برویم. سر فاصله ها اگر ۴ و نیم دقیقه ای باشند تا پایان سال گذشته می بایست ۱۹۵۰ واگن می داشتیم. اگر با سر فاصله ۲ و نیم دقیقه ترددها را در نظر بگیریم باید بیش از ۳ هزار واگن داشته باشیم.

رییس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران بیان کرد: اگر مسوولان شهرداری برای ساخت مترووام بگیرند فغان می کنید. نگیرند می گویید بی عرضه هستند. شهر را بفروشند می گویند شهر را خراب کردید. اداره شهر پول می خواهد. طرح جامع حمل و نقل را تصویب کردیم. قرارداد مطالعاتی را ما میگیریم و دلگیریم چرا اجرا نشده است. شما بگویید تکلیف چیست.

دنیامالی با اعلام اینکه هر سند و مستنداتی که منتقدان دارند را می توانیم بزنیم به دیوار افزود: با اقای قالیباف مشکل سیاسی دارید تسویه حساب سیاسی کنید. چرا پروژه مترو را زیر سوال می برید. اقای قالیباف در جلسه مشترک شورای ۵ و ۴ اعلام کردند دوره کار من طولانی است و از یک طرف کار کنیم و از طرف دیگر نگران باشیم شبهه ناک کار نکنیم. خط۶ با سرعت در حال انجام است و امیدواریم مشکلاتش حل شود و وارد مدار شود. به این دوستانی که می گویند باغ کتاب فروشگاه است خیر اینچنین نیست بیایند ببینند که کار برای اموزش و پژوهش و کودکان است.