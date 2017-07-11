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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۱۹

فرمانده انتظامی چالوس خبر داد:

کشف زمین خواری ۶ میلیارد ریالی در چالوس

کشف زمین خواری ۶ میلیارد ریالی در چالوس

چالوس - فرمانده انتظامی چالوس از کشف زمین خواری شش میلیارد ریالی در منطقه هچیرود این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالله منتظری اظهار داشت: در پی گزارش از اراده منابع طبیعی شهرستان مبنی بر تصرف مقادیر قابل توجهی از اراضی ملی توسط سودجویان و زمین خواران، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان چالوس، افزود: ماموران با هماهنگی مرجع قضائی وبا حضور نمایندگان اداره منابع طبیعی شهرستان موفق به آزادسازی دو هزار متر از اراضی ملی و جنگلی در منطقه"چاخانی هچیرود" توسط سودجویان محصور شده بود از چنگ آنان رهاسازی شد.

سرهنگ منتظری ، ارزش ریالی زمین های رها سازی شده از چنگ زمین خواران را ۶ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: متهمان این پرونده دستگیر و پس از انجام تحقیقات پلیسی به مرجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 4028217

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