اولین سمینار گفتمان سه ادیان در جهان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سمینار سه روزه با عنوان «دین و سیاست» گفتمان اسلام، مسیحیت و بودائیسم روز ۱۲ جولای در کلیسای اکسلنس شهر مونستر برگزار خواهد شد.

در این سمینار حدود ۲۰ اندیشمند در حوزه ادیان آسمانی از کشورهای ژاپن، آمریکا، ترکیه، تایلند، ویتنام و آلمان حضورخواهند یافت و در مورد ابعاد سیاست و دین به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

این سمینار که به عنوان اولین سمینار گفتمان سه ادیان در جهان از سلسله کنفرانس های «اسلام، مسیحیت و بودائیسم: گفتمان، بررسی تقابلی» است در ماه فوریه سال جاری در شهر ژاپن کار خود را آغاز نمود و قرار شد سمینار بعدی در مونستر آلمان به عنوان یکی از شهرهای مهم در دنیای مسیحیت برگزار شود.

این سمینار در روز چهارشنبه با ارائه دو سخنرانی که اولی توسط پروفسور مهند خورشیده از کلیسای شهر مونستر با موضوع ارتباط اسلام با دیگر مذاهب و دومی توسط پروفسور ایمتیاز یوسف اندیشمند تایلندی با موضوع بررسی اوضاع مسلمانان و بوداییها در آسیا است، کار خود را آغاز خواهد کرد و تا روز جمعه ادامه خواهد یافت.

همچنین در حاشیه ی این سمینار نمایشگاهی با عنوان تصور مسلمانان مسیحیان و بوداییها از مفهوم شر و بدی برگزار خواهد شد که هدف بررسی تقابلی پیروان این سه ادیان از این مسئله است.

سمینار بعدی در ماه فوریه ۲۰۱۸ در دانشگاه واشنگتن آمریکا است که در آن ابعاد اجتماعی و مذهبی مسئله تجارت در اسلام، مسیحیت و بودائیسم به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار خوهد گرفت.