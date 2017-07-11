به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری همایش هیدرولوژی آب ایران در دانشگاه شهرکرد در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تحقیقات علمی بستر بهره گیری مناسب از منابع آب را فراهم می کند، اظهار داشت: کاهش منابع آب در استان چهارمحال و بختیاری به یک مسئله بسیار جدی تبدیل شده است.

وی عنوان کرد: بسیاری از نقاط روستایی و شهری این استان تشنه آب هستند و مشکلات کمبود آب شرب در آنها بسیار جدی است.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: این استان در گذشته حدود ۱۰ درصد منابع آب کشور را تولید می کرده است اما در حال حاضر اینگونه نیسست و هم اکنون کمتر از شش درصد منابع آب کشور در این استان تولید می شود.

وی اظهار داشت: باید مشکلات این استان در بخش آب حل شود و تلاش شود صرفه جویی مناسب در مصرف آب صورت گیرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: توسعه کشت گیاهان دارویی از مهمترین ظرفیت هایی بوده است که جایگزین کشت های محصولات با نیاز آبی بالا در این استان شده است.