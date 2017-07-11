به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور بولنت اوکار رئیس موسسه علوم اسلامی دانشگاه اوزنابروک، از راه اندازی مقطع کارشناسی تربیت دبیران علوم اسلامی در مدارس از اکتبر سال جاری خبر داد.

طبق اظهارات وی راه اندازی این رشته از یک سو نماد عادی سازی و برابری آموزش مدرسان علوم اسلامی با مدرسان مذاهب کاتولیک و انجلی در دانشگاهها است و از سوی دیگر این امر قدم مثبت در راستای سیاست های همگرایی است چرا که در دبیرستان ها نیاز مبرمی به دبیران آموزش دیده و متخصص احساس می شود تا دانش آموزان را با اسلام همانند مسیحیت بتوانند آشنا کنند.

پیشتر دوره های کارآموزی کوتاه مدت مدرسان علوم اسلامی در ایالت های نوردهاین وستفالن و بادن ووتنبرگ راه اندازی شده بود، اما تاسیس مقطع تحصیلی دانشگاهی برای اولین در آلمان و اروپا در دانشگاه اسنابروک است که اتفاق می افتد.

اوکار در بخش دیگری از مصاحبه خود، با بیان نگاه اجمالی به دوره های تربیت مدرسان علوم اسلامی بیان نمود که سرآغاز برگزاری این دوره ها در ایالت نیدرزاکسن بود که ابتدا کار خود را با آموزش معلمان مقطع ابتدائی آغاز کرد و پس از آن برای اولین بار دانشگاه اوسنابروک در سال ۲۰۰۷ دوره های تکمیلی این دوره ها را برگزار کرد و از سال ۲۰۱۲ معلمان مقاطع ابتدائی و متوسطه نیز در این دوره ها آموزش می بینند.

تاکنون ۴۰۰ دانشجو برای شرکت در رشته کارشناسی تربیت دبیران ثبت نام نموده اند و قرار است که این رشته از ترم آینده رسما کار خود را آغاز نماید. همچنین از سال ۲۰۱۸ طبق توافقات انجام گرفته با دانشکده مطالعات علوم اجتماعی دانشگاه، واحدهای علوم اجتماعی نیر به این رشته اضافه خواهد شد و از متخصصان مذاهب کاتولیک و انجلی در تدریس برخی از واحدها بهره برده خواهد شد.