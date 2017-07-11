  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۵

تیراندازی یک نظامی ترکیه‌ای به هم‌رزمانش با ۳ کشته و ۳ مجروح

تیراندازی یک نظامی ترکیه‌ای به هم‌رزمانش با ۳ کشته و ۳ مجروح

یک نظامی ترکیه ای با شلیک به هم‌رزمانش، ۳ نفر را کشت و ۳ نظامی دیگر را زخمی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک نظامی ترکیه‌ای امروز سه‌شنبه با شلیک به سوی هم‌رزمان خود، ۳ نفر را کشت و ۳ نظامی دیگر را زخمی کرد.

به گزارش خبرگزاری «آناتولی»، این نظامی که هویتش تا کنون فاش نشده است، در پاسگاه ژاندارمری استان «مانیسا» (Manisa) واقع در غرب این کشور ۳ همرزم خود را کشته و ۳ نظامی دیگر را نیز زخمی کرده است.

بر اساس این گزارش، ضارب پس از مبادرت به این اقدا، خودکشی کرده است.

مجروحین نیز به بیمارستان دولتی «سالیحلی» (Salihli) منتقل شدند.

تا کنون جزئیات بیشتری از دلایل این اقدام منتشر نشده است.

کد مطلب 4028225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها