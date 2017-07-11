به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک نظامی ترکیه‌ای امروز سه‌شنبه با شلیک به سوی هم‌رزمان خود، ۳ نفر را کشت و ۳ نظامی دیگر را زخمی کرد.

به گزارش خبرگزاری «آناتولی»، این نظامی که هویتش تا کنون فاش نشده است، در پاسگاه ژاندارمری استان «مانیسا» (Manisa) واقع در غرب این کشور ۳ همرزم خود را کشته و ۳ نظامی دیگر را نیز زخمی کرده است.

بر اساس این گزارش، ضارب پس از مبادرت به این اقدا، خودکشی کرده است.

مجروحین نیز به بیمارستان دولتی «سالیحلی» (Salihli) منتقل شدند.

تا کنون جزئیات بیشتری از دلایل این اقدام منتشر نشده است.