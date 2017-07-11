به گزارش خبرنگار مهر، حامد فرضی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه همایشی که بهمنظور واگذاری خدمات سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به دفاتر پیشخوان دولت در کرج برگزار شد، اظهار کرد: استعلام منابع طبیعی واجد شرایطی خاص بوده و با سایر دستگاهها متفاوت است.
وی بابیان اینکه ️نرمافزار سامط (سامانه استعلامات منابع طبیعی) در راستای تحقق دولت الکترونیک و بهمنظور اجرایی شدن موضوع برونسپاری استعلامات منابع طبیعی در کشور اجرایی شده است، افزود: استان البرز درزمینهٔ برونسپاری استعلامات منابع طبیعی در کشور پیشرو بوده است.
فرضی بیان کرد: این سامانه که بهمنظور تسریع در نحوه پاسخگویی به استعلامات و کاهش تعداد مراجعات افراد به ادارات منابع طبیعی صورت پذیرفته، با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، انجمن دفاتر پیشخوان و سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز راهاندازی شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز خاطرنشان کرد: در این سامانه کارشناسان عضو سازمان نظاممهندسی در راستای تأیید یا تهیه نقشههای موردنیاز مشغول به کارشدهاند.
وی گفت: همکاری و اتحاد سهجانبه بین اداره منابع طبیعی، انجمن دفاتر پیشخوان و سازمان نظاممهندسی رمز اصلی موفقیت این سامانه دانسته شده و بر رعایت دقیق دستورالعملهای مربوطه و تفاهمنامهها تنظیمشده تأکید شده است.
فرضی یادآور شد: نرمافزار سامط مختص منابع طبیعی بوده و گام مهمی در جهت تحقق دولت الکترونیک و تسریع در خدمترسانی برداشته است.
وی با اعلام اینکه با اتصال کل استانهای کشور به این سامانه، ثبت درخواست متقاضیان در تمامی نقاط بدون حضور در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها صورت میپذیرد، افزود: سامانه استعلامات منابع طبیعی (سامط) نرمافزاری است که در آن متقاضیان بهجای مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، با در دست داشتن برگه استعلام، مدارک مالکیتی - هویتی و نقشه رقومی محل وقوع ملک به دفاتر پیشخوان سطح استان مراجعه و درخواست خود را ثبت میکنند.
مدیرکل منابع طبیعی استان البرز تصریح کرد: پس از اجرایی شدن این طرح تمام مراحل کار تا صدور پاسخ مقتضی بهصورت پیامک به اطلاع افراد و از طریق این سامانه صورت میپذیرد.
وی با اعلام اینکه امنیت این سامانه بسیار بالا بوده و دسترسی به اطلاعات مربوط به سرور اصلی امکانپذیر نیست، گفت: روزانه از تمامی اطلاعات بک آپ گرفتهشده و امکان گمشدن هیچ اطلاعاتی وجود ندارد، در صورت بروز مشکل امکان ریکاوری و برگشت اطلاعات وجود دارد.
فرضی خاطرنشان کرد: برگزاری اینگونه دورهها و کلاسهای آموزشی؛ با توجه به جدید بودن این سامانه، برای استفاده همه کاربران و کارشناسان سه مجموعه ضروری بوده و کاهش اشتباهات آنها نیز در گرو افزایش سطح دانش و نیز نظارت دقیق بر نحوه اجرای کار است.
نظر شما