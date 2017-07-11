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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۳۶

مدیرکل منابع طبیعی البرز:

البرز در برون‌سپاری استعلامات منابع طبیعی پیش‌رو است

البرز در برون‌سپاری استعلامات منابع طبیعی پیش‌رو است

کرج - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز گفت: استان البرز درزمینهٔ برون‌سپاری استعلامات منابع طبیعی در کشور پیشرو بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد فرضی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه همایشی که به‌منظور واگذاری خدمات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به دفاتر پیشخوان دولت در کرج برگزار شد، اظهار کرد: استعلام منابع طبیعی واجد شرایطی خاص بوده و با سایر دستگاه‌ها متفاوت است.

وی بابیان اینکه ️نرم‌افزار سامط (سامانه استعلامات منابع طبیعی) در راستای تحقق دولت الکترونیک و به‌منظور اجرایی شدن موضوع برون‌سپاری استعلامات منابع طبیعی در کشور اجرایی شده است، افزود: استان البرز درزمینهٔ برون‌سپاری استعلامات منابع طبیعی در کشور پیشرو بوده است.

فرضی بیان کرد: این سامانه که به‌منظور تسریع در نحوه پاسخگویی به استعلامات و کاهش تعداد مراجعات افراد به ادارات منابع طبیعی صورت پذیرفته، با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، انجمن دفاتر پیشخوان و سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز راه‌اندازی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز خاطرنشان کرد: در این سامانه کارشناسان عضو سازمان نظام‌مهندسی در راستای تأیید یا تهیه نقشه‌های موردنیاز مشغول به کارشده‌اند.

وی گفت: همکاری و اتحاد سه‌جانبه بین اداره منابع طبیعی، انجمن دفاتر پیشخوان و سازمان نظام‌مهندسی رمز اصلی موفقیت این سامانه دانسته شده و بر رعایت دقیق دستورالعمل‌های مربوطه و تفاهم‌نامه‌ها تنظیم‌شده تأکید شده است.

فرضی یادآور شد: نرم‌افزار سامط مختص منابع طبیعی بوده و گام مهمی در جهت تحقق دولت الکترونیک و تسریع در خدمت‌رسانی برداشته است.

وی با اعلام اینکه با اتصال کل استان‌های کشور به این سامانه، ثبت درخواست متقاضیان در تمامی نقاط بدون حضور در ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌ها صورت می‌پذیرد، افزود: سامانه استعلامات منابع طبیعی (سامط) نرم‌افزاری است که در آن متقاضیان به‌جای مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان، با در دست داشتن برگه استعلام، مدارک مالکیتی - هویتی و نقشه رقومی محل وقوع ملک به دفاتر پیشخوان سطح استان مراجعه و درخواست خود را ثبت می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی استان البرز تصریح کرد: پس از اجرایی شدن این طرح تمام مراحل کار تا صدور پاسخ مقتضی به‌صورت پیامک به اطلاع افراد و از طریق این سامانه صورت می‌پذیرد.

وی با اعلام اینکه امنیت این سامانه بسیار بالا بوده و دسترسی به اطلاعات مربوط به سرور اصلی امکان‌پذیر نیست، گفت: روزانه از تمامی اطلاعات بک آپ گرفته‌شده و امکان گم‌شدن هیچ اطلاعاتی وجود ندارد، در صورت بروز مشکل امکان ریکاوری و برگشت اطلاعات وجود دارد.

فرضی خاطرنشان کرد: برگزاری این‌گونه دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی؛ با توجه به جدید بودن این سامانه، برای استفاده همه کاربران و کارشناسان سه مجموعه ضروری بوده و کاهش اشتباهات آن‌ها نیز در گرو افزایش سطح دانش و نیز نظارت دقیق بر نحوه اجرای کار است.

کد مطلب 4028229

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