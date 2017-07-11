  1. استانها
  2. مرکزی
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۷

مسابقات تنیس روی میز دختران دانش‌آموز کشور در خمین پایان یافت

مسابقات تنیس روی میز دختران دانش‌آموز کشور در خمین پایان یافت

اراک- مسابقات تنیس روی میز دانش آموزان دختر کشور با قهرمانی تیم اصفهان، نایب قهرمانی مازندران و مقام سوم مشترک خوزستان و البرز در خمین پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های بیست و هشتمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر کشور از ۱۶ تیرماه در حال برگزاری است که شهرستان خمین، میزبانی رشته های تنیس روی میز، شطرنج و بدمینتون این مسابقات را برعهده دارد.

براساس این گزارش، رقابت های تنیس روی میز این دوره از مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر کشور امروز در خمین پایان یافت که تیم های اصفهان و مازندران به ترتیب مقاوم اول و دوم را به دست آوردند و خوزستان و البرز مشترکا سوم شدند.

همچنین در بخش انفرادی این رقابت ها، ملیکا باشت باوی از خوزستان و فائزه نصیرایی از مازندران به ترتیب مقام های اول و دوم را کسب کردند و فاطمه سادات کیایی از البرز و دینا فرمانی از اصفهان به طور مشترک برسکوی سوم ایستادند.

در بخش دو نفره نیز، فائزه نصیرایی از مازندران و دینا فرمانی از اصفهان قهرمان این مسابقات شدند و طهورا ولی پور پاشا از مازندران و فاطمه سادات کیایی از البرز مقام دوم را از آن خود کردند.

همچنین فاطمه مجد از خراسان رضوی، ملیکا خرمی، فاطیما زرگر و ملیکا باشت باوی از خوزستان مشترکا بر جایگاه سوم ایستادند.

مقرر است نفرات برتر این مسابقات به مسابقات جهانی و آسیایی اعزام شوند.

گفتنی است در مسابقات تنیس روی میز، بدمینتون و شطرنج بیست و هشتمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموز دختر کشور در خمین، ۱۶۴ تیم ورزشی حضور دارند و مسابقات بدمینتون و شطرنج هم اکنون در حال برگزاری است.

کد مطلب 4028230

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها