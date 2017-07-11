۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۴۱

قطار خرمشهر - تهران از ریل خارج شد/بسته شدن مسیر

اهواز - بر اثر خروج قطار مسافربری مسیر خرمشهر - تهران، این مسیر ریلی هم اکنون بسته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حوالی ساعت ۱۵ امروز قطار مسافربری خرمشهر - تهران بین ایستگاه هفت تپه و میان آب از ریل خارج و باعث مسدود شدن مسیر شد.

در این حادثه، سه واگن این قطار از ریل خارج شدند ولی مسافران سه واگن به واگن های دیگر منتقل شدند و قطار به سمت هفت تپه حرکت کرد.

هنوز از میزان حوادث احتمالی خبری در دست نیست

