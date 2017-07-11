داعشی ها از دیرالزور می گریزند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، منابع سوری از فرار سرکرده های بارز داعش از دیرالزور و حومه آنها به شهر اعزاز در حومه شمالی حلب خبر می دهند.

این منابع بیان کردند: در میان این سرکرده های داعش حامد النوری ملقب به ابوحمزه القرعانی و دو نفر از داعشی ها با تابعیت قزاقستانی و شماری دیگر وجود دارند. در میان آنها بشار المداح، ابراهیم خلیل البندر، محمود القصوبه و عبدالهادی عبداللطیف الحلوم از شهر العشاره واقع در نزدیکی شهر المیادین در حومه جنوب شرقی دیرالزور وجود دارند.

از سوی دیگر برخی منابع در گفتگو با المیادین اخبار مربوط به سرنگونی جنگنده سوری در البادیه سوریه را تکذیب کردند.