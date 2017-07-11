به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اسکندری در حاشیه نشست خبری با اصحاب رسانه استان البرز که ظهر سه‌شنبه در سالن کنفرانس این مجموعه برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این نشست، اظهار کرد: هزار و ۲۹۸ مگاوات بار مصرف انرژی برق در استان البرز طی سال جاری گذرانده شده است.

وی بابیان اینکه نگهداری شبکه روشنایی معابر از وظایف قانونی شرکت توزیع برق استان البرز است، افزود: از هر ۱۰۰ لامپ موجود در معابر حداقل دو لامپ می‌تواند خاموش باشد، در صورت افزایش تعداد لامپ‌های خاموش پیمانکار جریمه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز تصریح کرد: ایجاد روشن‌هایی موردنظر جدید در معابر موجود در سطح استان البرز در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

وی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه طی سال ۹۵ چه تعداد تلفات جانی به سبب انشعاب غیرمجاز شبکه‌های برقی در استان را شاهد بودیم، گفت: خوشبختانه در صنعت برق حساسیت جدی وجود دارد و تلفات جانی همکاران؛ پیکاران و مردم موردتوجه قرار می‌گیرد.

وی بابیان اینکه در سال ۹۵ در دو مورد نخست بخش پیمانکاران و مأموران برق تلفات جانی را شاهد نبوده‌ایم، یادآور شد: متأسفانه تلفات جانی مردمی در سال گذشته در سطح استان رخ‌داده که آمار دقیق این امر در اختیار قرار داده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی با گروه‌های مختلف مشترکین برق در خصوص مدیریت صحیح مصرف انرژی برق، گفت: این دوره‌های آموزشی به فعالین صنعتی، دانش آموزان و اقشار مختلف مردمی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته پروژه برق‌رسانی به روستای سفیدارک واقع در شهرستان ساوجبلاغ انجام گرفت، اظهار کرد: در استان البرز روستای بدون برقی وجود ندارد.