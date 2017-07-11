استقبال دبیرخانه کنفرانس حمایت از فلسطین از مصوبات یونسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه ای از مصوبات اخیر یونسکو در باره بیت المقدس و الخلیل استقبال کرد.

در این بیانیه آمده است: مصوبات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل موسوم به یونسکو در باره بیت المقدس و مسجد الاقصی و نیز شهر الخلیل و حرم ابراهیمی(ع) بر واقعیت های تاریخی وتعلق این دو شهر و اماکن مقدسه اسلامی در آن به فلسطینیان تاکید کرد. در واقع یونسکو با این دو مصوبه اخیر که بیت المقدس را منطقه عربی و مسجد الاقصی را متعلق به مسلمانان و مردم بومی این سرزمین دانست و بخش قدیمی شهر الخلیل را که حرم ابراهیمی(ع) در آن قرار دارد؛ یک میراث جهانی فلسطینی در معرض خطر معرفی کرد؛ عملا خط بطلانی بر ادعاهای رژیم صهیونیستی کشید.

دبیر خانه کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین ضمن استقبال از مصوبات اخیر یونسکو اعلام می دارد:

۱- این مصوبات بیانگر پوچی کلیه ادعاهای صهیونیست ها نسبت به سرزمین فلسطین بوده و ثابت می کند حضور صهیونیست ها در این مناطق، حضوری اشغالگرانه است و هر گونه اقدام آنها در تحمیل شرایط جدید به این مناطق تاریخی و مقدس اسلامی، اقدامی تجاوزکارانه محسوب می گردد. لذا جامعه جهانی موظف است ضمن حمایت از مصوبات یونسکو در خصوص هویت واقعی بیت المقدس و الخلیل، با هر اقدام صهیونیست ها درتغییر این مناطق مقابله کنند. خصوصا که رژیم صهیونیستی ضمن تلاش برای تغییر در بافت تاریخی و جمعیتی این مناطق می کوشد مسجد الاقصی و حرم ابراهیمی را به عنوان میراث تاریخی یهود معرفی نماید.

۲- ادعای نماینده امریکا در سازمان ملل متحد مبنی بر توهین به تاریخ دانستن مصوبه اخیر یونسکو، بیانگر بی اطلاعی وی از تاریخ و توهین به تاریخ می باشد. زیرا ریشه های حضور تاریخی و مستمر اعراب در سرزمین فلسطین از قبل از مهاجرت یهودیان به این سرزمین و نیز استمرار حضور آنها در این سرزمین پس از عبور یهودیان از آن به شرق کاملا مستند به اسناد تاریخی و یافته های دیرنه شناسی است. حال آنکه صهیونیست ها در ارائه هرگونه سندی که دال بر وجود ریشه تاریخی یهود در سرزمین فلسطین باشد درمانده اند و کلیه ادعاهایشان نیز همواره مورد تردید محققان تاریخ و باستان شناسان بین المللی قرار گرفته است.

۳- تهدید نماینده امریکا در سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه امریکا باید سطح تعامل و همکاری خود با یونسکو را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد و یا اعلام کاهش یک میلیون دلاری حق عضویت به یونسکو، نشان می دهد که امریکا با تحت فشار قرار دادن این نهاد بین المللی می کوشد تا تصمیمات سیاسی به نفع رژیم غاصب صهیونیستی اتخاذ گردد. تردیدی نیست که جامعه جهانی انتظار دارند که این نهاد مهم بین المللی که در واقع با هدف حفظ میراث تمدنی بشر تاسیس شده است، تنها در چارچوب شواهد تاریخی و شاخص های باستانی تصمیم گیری کرده و تسلیم فشارسیاسی قدرت های زیاده خواه نشوند و اعتبار این سازمان را زیر سوال نبرند.

۴- علی رغم آنکه مصوبات یونسکو، فاقد ضمانت اجرایی جدی است اما مصوبات اخیر آن در تنویر افکار عمومی نسبت به قضیه فلسطین و اشغالگر بودن رژیم صهیونیستی در این سرزمین بسیار ارزشمند است. ولی ضرورت دارد جامعه فلسطینی هوشمندانه اجازه ندهند اینگونه مصوبات دراستمرار رویارویی و مقاومت با تجاوزات صهیونیست ها نسبت به مسجد الاقصی و حرم ابراهیمی خللی ایجاد کند. زیرا صهیونیست ها همواره مقررات بین المللی را نقض کرده اند و تنها واکنش مناسب جامعه فلسطینی یعنی مقاومت، می تواند رژیم صهیونیستی را وادار به عقب نشینی سازد.

۵- تمسخر تصمیمات این نهاد بین المللی توسط رژیم صهیونیستی و پافشاری این رژیم بر سیاستهای گذشته خود در طرح ادعاهای بی اساس در باره تعلق این سرزمینها به او و ادامه سیاست های یهودی سازی این سرزمین، وهمچنین تلاش صهیونیست ها برای ساختن تاریخ مجعول و متفاوت با تاریخ واقعی، یک نوع تجاوز فرهنگی تاریخی شمرده می شود که جامعه جهانی باید با آن مقابله کنند.