کیفیت آب تهران یکسان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمد پرورش افزود : در سال هایی که بارش کم باشد، مدیریت مصرف و افت فشار اعمال می شود اما امسال با توجه به بارش های مناسب در استان اعمال افت فشار در دستور کار نیست.

وی گفت : اگر صرفه جویی نشود، ممکن است در برخی نقاط افت فشار اعمال شود که این موضوع بستگی به رفتار مصرفی مشترکان آب دارد.

پرورش افزود : در سال هایی که بارش نرمال باشد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد ازنیاز اب شرب از منابع آب زیرزمینی و بقیه از آب سطحی ۵ سد تامین کننده آب تهران تامین می شود و در سال هایی که بارش نرمال نباشد مانند سال ۹۳ میزان استفاده از آب زیرمینی برای شرب به ۳۰ تا ۳۵ درصد می رسد.

پرورش تصریح کرد : برای حفظ کیفیت آب باید اقدامات منطقی انجام شود تا پایداری کیفیت آب در جنوب تهران نیز حفظ شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران افزود: در سالهای اخیر طرح هایی برای پایداری کیفیت آب جنوب تهران اجرا شد از جمله ساخت تصفیه خانه ماملو و خط انتقال آن که باعث شد آب سطحی سد ماملو به شهرری انتقال یابد و چند مخزن بزرگ آب در تهران ساخته شد، همچنین آب تصفیه خانه سوهانک را توانستیم انتقال دهیم تا در سالهایی که بارش مناسب نیست پایداری کیفی شبکه آب در جنوب حفظ شود که البته دستگاه نظارت یعنی وزارت بهداشت کیفیت آب جنوب تهران در شهرری‌ - افسریه - مشیریه را ‌خوب گزارش کرده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران همچنین در باره طرح رینگ آب تهران نیز گفت: حدود ۱۵۰ کیلومتر خطوط با اقطار ۲ هزار میلیمتری آب تمام تصفیه خانه و مخازن آب شهر تهران را به هم متصل می کند که برای ساخت این طرح از نظر لوله گذاری در تهران به دلیل ترافیک و عبور این خطوط انتقال از دستگاه های مختلف دولتی محدویت هایی داریم.

پرورش گفت: ۲۶ کیلومتر از طرح رینگ آب تهران به عنوان طرح سلامت در نظر گرفته شده که باید به صورت ویژه به بهره برداری برسد که ۶ کیلومتر آن آب سد ماملو را در اتوبان بعثت به مقصد ۱۶ سلیمانیه می رساند وآب شرق تهران متعادل می شود که این قسمت پارسال به بهره برداری رسید و از نظر کیفیت آب این منطقه حتی اگر بارش هم کم باشد مطلوب و پایدار است.

وی گفت:در طرح دیگر برای پایداری آب جنوب تهران از تصفیه خانه کن حدود ۲۰ کیلومتر خط انتقال باید ساخته می شد تا خط انتقال در آزادگان به مهرآباد برسد که این طرح با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد تومان نیز انجام شد و مخازن آن ساخته شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران افزود: در غرب تهران نیز قرار است آب غرب تهران به منطقه جنوب و یافت آباد انتقال یابد که در کل برای این ۲۶ کیلومتر ۱۹۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

پرورش گفت : با ادامه ساخت طرح رینگ آب تهران کیفیت آب جنوب تهران پایدار می شود و نگرانی ها برای حفظ کیفیت برای همیشه برطرف خواهد شد.

وی گفت: در شهر تهران حدود ۲۸ متر مکعب بر ثانیه آب در تصفیه خانه ها تولید می شود و همه تصفیه خانه های جلالیه- لشکرگ- ماملو و تهرانپارس زیر بار هستند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت : بحث تعمیر و سرویس تصفیه خانه جلالیه در دستور کار قرار دارد و برنامه ریزی شده است تا چند ماه آینده این تصفیه خانه تعمیر شود و در این زمینه از مشاوران داخلی و خارجی نیز استفاده شده است.

پرورش در زمینه هدررفت آب تهران گفت: گفته می شود در تهران ۲۵ درصد هدر رفت آب وجود دارد در حالی که حدود ۱۱ درصد آن آب بدون درآمد یعنی آبی است که به خاطر خطای اندازه گیری کنترل ها و برداشت غیرقانونی نمی توانیم از آن درآمدی کسب کنیم و ۳درصد دیگر برای شستشوی تصفیه خانه و آتش نشانی در نظر گرفته می شود بنابراین فقط ۱۱ درصد هدر رفت واقعی آب داریم که باید برای آن برنامه ریزی کنیم.

وی گفت: در شهر تهران از خطوط انتقال چدنی استفاده می شود که عمر ۱۰۰ تا ۱۵۰ ساله دارند و برای اصلاح شبکه ۳ تا ۴ برابر هزینه اولیه باید اعتبار در نظر گرفته شود چون حفاری در شهر تهران نیاز به مجوزهای مختلف دارد و کار سختی است اما سالانه حدود ۱۵۰ کیلومتر اصلاح شبکه انجام می دهیم.

پرورش تاکید کرد: هدر رفت آب در شهرهای اطراف تهران بیشتر از تهران است، برای تامین آب در شهرستان های تهران مشکلی نداریم اما شبکه انتقال آب شهرکها به ویژه شهرهای کوچک تهران مناسب نیست چون در زمان ساخت از لوله های خوبی ساخته نشده و زمانی که به آبفای استان تهران تحویل داده شد هدررفت آب بالا بوده است به همین دلیل در زمان پیک مصرف آب نارضایتی به وجود می آید که مشکل از تامین آب نیست بلکه به دلیل وجود هدررفت زیاد آب است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: برنامه ریزی شده است سالانه حدود ۱۰۰ کیلومتر شبکه آب شهرهای تهران بازسازی شود که اگر منابع لازم در اختیار ما قرار گیرد اولویت شهرهای اطراف تهران خواهد بود.

