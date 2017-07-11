پیام کتبی امیر قطر به پادشاه عمان در باره بحران خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر پیام «شیخ تمیم بن حمد آل ثانی» امیر این کشور را به «اسعد بن طارق ال سعید» معاون نخست وزیر در امور بین المللی و نماینده ویژه سلطان قابوس پادشاه عمان تحویل داد.

بر اساس این گزارش پیام امیر قطر خطاب به پادشاه عمان در خصوص روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه و جهان بوده است.

وزیر خارجه قطر روز دوشنبه با یوسف بن علوی بن عبدالله همتای عمانی خود در مسقط دیدار کرده و درخصوص روابط دو جانبه و راه های تقویت آن و مسائل مشترک به ویژه بحران به وجود آمده میان قطر و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رایزنی کرد.