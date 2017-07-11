۳۰ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در ریگان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ عباس احمدپور گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق منابع ملی و اخبار واصله مبنی بر حمل سوخت قاچاق، تیمی از پلیس آگاهی به صورت پوششی به محورهای مواصلاتی اعزام شد.

وی افزود: پس از لحظاتی گشت زنی در محور اصلی «ریگان – ایرانشهر» یک دستگاه خودروی تریلر با مشخصات اعلامی مشاهده که با هماهنگی قضایی توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ریگان با اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی پژو که اسکورت تریلر بود، تصریح کرد: در بازرسی از خودروی تریلر مقدار ۳۰ هزار و پانصد لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

احمدپور تصریح کرد: در این راستا سه نفر متهم دستگیر به همراه سوخت مکشوفه به مراجع قانونی دلالت داده شدند.

فرمانده انتظامی ریگان گفت: پلیس همواره با افرادی که قصد دارند منابع ملی را به صورت غیر قانونی از کشور خارج کنند برخورد جدی می کند.