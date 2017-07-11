  1. استانها
  2. کرمان
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۰

فرمانده انتظامی ریگان:

۳۰ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در ریگان کشف شد

۳۰ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در ریگان کشف شد

ریگان - فرمانده انتظامی شهرستان ریگان از کشف ۳۰ هزار و ۵۰۰ لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ عباس احمدپور گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق منابع ملی و اخبار واصله مبنی بر حمل سوخت قاچاق، تیمی از پلیس آگاهی به صورت پوششی به محورهای مواصلاتی اعزام شد.

وی افزود: پس از لحظاتی گشت زنی در محور اصلی «ریگان – ایرانشهر» یک دستگاه خودروی تریلر با مشخصات اعلامی مشاهده که با هماهنگی قضایی توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ریگان با اشاره به توقیف یک دستگاه خودروی پژو که اسکورت تریلر بود، تصریح کرد: در بازرسی از خودروی تریلر مقدار ۳۰ هزار و پانصد لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

احمدپور تصریح کرد: در این راستا سه نفر متهم دستگیر به همراه سوخت مکشوفه به مراجع قانونی دلالت داده شدند.

فرمانده انتظامی ریگان گفت: پلیس همواره با افرادی که قصد دارند منابع ملی را به صورت غیر قانونی از کشور خارج کنند برخورد جدی می کند.

کد مطلب 4028252

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها