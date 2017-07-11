اسکله رورو ریلی بندر امیراباد به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدمتگزار بعدازظهر سه شنبه بهمنظور تبیین دستاوردهای منطقه ویژه امیرآباد و اثراتی که بندر در منطقه و کشور دارد، در جمع خبرنگاران، خاطرنشان کرد: اسکله رورو ریلی از سال ۸۵ تا یک سال پیش بلاتکلیف بود که با استفاده از ۵۰ میلیون اعتبار از منابع داخلی سازمان بهزودی به بهرهبرداری میرسد درعینحال در این اسکله کشتیهای دارای واگن همزمان کار بارگیری وتخلیه را با ظرفیت ۳ هزار و ۵۰۰ تن انجام میدهند.
خدمتگزار با بیان اینکه اسکله رورو ریلی از مزایای بندر ویژه امیرآباد است که هیچ بندری این ظرفیت را ندارد و بندر امیرآباد در سال ۱۳۷۵ فعالیت تجاری خود را رسماً آغاز کرد ضمن اینکه بندر جوانی است و تیمی که در این بندر مشغول به کار هستند هم جوان هستند.
وی افزود: در سال ۷۶ و یک سال پس از آغاز فعالیت بندر، بندر امیرآباد به بندر ویژه ارتقا پیدا کرد ضمن اینکه بندر ویژه امیرآباد بهعنوان بزرگترین بندر شمال کشور با بیش از هزار و ۶۰ هکتار اراضی پشتیبانی است که هیچ بندری چنین پشتوانهای ندارد.
مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد، بابیان اینکه فاز یک اسکله بندر در سال ۱۳۸۱ به طول یک هزار و ۵۱۸ متر به ظرفیت اسمی ۴ و نیم میلیون تن به بهرهبرداری رسید، گفت: در همان مقطع بندر به راهآهن سراسری متصل شد درعینحال ۱۶ کیلومتر راهآهن داریم که در داخل بندر هم کشیده شده است.
خدمتگزار گفت: با توجه به موقعیتی که بندر بهعنوان مرکز غلات دارد و با دارا بودن ارزشافزوده و وجود کارخانههای تولیدی در بین ۷ بندر اصلی کشور جزو بندرهای نسل سوم هستیم و در بندر ویژه امیرآباد تولیدات آهنآلات، چوب و کارخانه گچ داریم که باعث ارزشافزوده و توسعه صادرات میشود ضمن اینکه این بندر دارای اسکله روروی ریلی است.
وی درباره فعالیتهای سه سال اخیر بندر ویژه امیرآباد در بخشهای دریایی، بندری و فنی و مهندس و بخش سرمایهگذاری اظهار کرد: فعالیتهای بندر در بخش دریایی به دو بخش حاکمیتی و غیر حاکمیتی تقسیمشده ضمن اینکه همه فعالیتهای غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کردیم درحالیکه بخش حاکمیتی که شامل آموزش و استراتژیک است بندر بر عهده دارد.
مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد با اعلام اینکه در اجرای کنوانسیون در بخش حاکمیتی دو مسئولیت داریم، افزود: برای تردد ایمن کشتیها و جلوگیری از آلودگی دریا حاصل از شناورها بهعنوان عضو فعال کنوانسیون در این زمینه اقدامات مؤثری انجام دادهایم.
خدمتگزار افزود: در بندر امیرآباد بازرسی و کنترل کشتیها توسط کارشناسان بنادر صورت میگیرد برای این منظور مرکز تعمیر و نگهداری از کشتیها داریم تا بندری سالم و بدون حادثه داشته باشیم.
وی با یادآوری اینکه بندر امیرآباد بهعنوان بزرگترین امداد دریایی است که در اولین فرصت از طریق شماره تلفن ۱۵ ۵۰۲۳ آماده پاسخگویی است لذا در راستای کنواسیون در حال حاضر سالانه بیش از یک میلیارد تومان تجهیزات برای پاکسازی دریای خزر از آلودگیها خریداری و هزینه میشود.
مدیر بنادر و دریانوردی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد درباره فعالیتهای بندر در بخش بندری، گفت: در این حوزه هم تمام فعالیتهای شامل؛ باربری و فرآیند و رود و خروج کالا به بخش خصوصی واگذارشده است.
خدمتگزار بابیان اینکه بحث ارتقا ایمنی حائز اهمیت است گفت: استانداردها در بحث ایمنی باید رعایت شده بر این اساس در مدت سه سال بیش از ۹۰ میلیون تومان تجهیزات برای و رود و خروج کالا در بندر خریداریشده است.
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