۴۷ درصد مدارس لرستان مقاوم نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه واقعیت این است که سرانه آموزشی لرستان نسبت به میانگین کشور کمتر است، اظهار داشت: امسال با این تصمیمی که برای برچیده شده مدارس کپری گرفتیم حتما یک وضعیت خوبی را خواهیم داشت و عقب ماندگی ها را جبران خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۴۲۰۰ مدرسه در استان داریم که ۴۷ تا ۴۸ درصد این ها مقاوم نیستند، تصریح کرد: معنی آن این نیست که نمی شود از این مدارس استفاده کرد اما استاندارد لازم را در برابر مخاطرات ندارد و ممکن است چالش زا باشد.

استاندار لرستان یادآور شد: اگر بخواهیم نگرانی دانش آموزان را برطرف کنیم باید این مدارس مقاوم سازی شوند.

بازوند با تاکید بر اینکه به شدت نیازمند تقویت تجهیزات مدارس هستیم، امروز این تجهیزات ابزاری است برای رشد و تعالی دانش آموزان و اگر نداشته باشیم ممکن است توقع ما برآورده نشود، افزود: دانش آموزی که دنبال جهش علمی است اگر تجهیزات نداشته باشد ممکن است سرخورده شود.

وی با اشاره به اینکه در لرستان ۴۳ مدرسه شبه کپری و ۴۶ مدرسه خشتی گلی وجود دارد، گفت: سقف مدارس خشتی گلی با تیر چوبی پوشیده شده و مقاوم نیستند، واقعا نگران وضعیت این سازه ها هستیم.

استاندار لرستان با بیان اینکه امسال در شورای برنامه ریزی بنا گذاشته ایم مدارس شبه کپری و خشتی گلی را جمع کنیم، تصریح کرد: در این راستا ۲۰ روز پیش ملاقاتی با سه شخصیت حقوقی داشتم.

وی یادآور شد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بنیاد علوی، مجمع خیرین مدرسه ساز و قرارگاه خاتم در این قضیه ورود خواهند کرد.