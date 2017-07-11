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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۶

بشار الجعفری: مبارزه با تروریسم باید اولویت همه کشورهای دنیا باشد

بشار الجعفری: مبارزه با تروریسم باید اولویت همه کشورهای دنیا باشد

رئیس هیات مذاکره کننده دولت سوریه در ژنو بر لزوم مبارزه همه کشورها با آفت تروریسم تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، بشار الجعفری رئیس تیم مذاکره کننده دمشق در ژنو پس از دیدار با استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه تاکید کرد: ما امروز گفتگو و بررسی جدید درباره موضوع مبارزه با تروریسم با استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در سوریه داشتیم.

وی افزود: می توانم به شما بگویم ما امروز بررسی جدی درباره موضوع مبارزه با تروریسم یعنی آنچه سبد چهارم نامیده می شود داشتیم و این گفتگوها که قریب به دو ساعت و نیم به طول انجامید در این روند محسوب می شود.

الجعفری گفت: پرونده مبارزه با تروریسم باید اولویت نخست همه کشورهای دنیا باشد زیرا تروریسم پدیده جهانی است که مهمترین پایتخت های غربی و خاورمیانه و شرق به طور کلی و آفریقا و به طور کلی دنیا را هدف قرار داده است. ما در طول سالیان قبل درباره این پدیده و جهانی شدن آن و هدف قرار حامیانش هشدار داده بودیم.

وی بیان کرد: ما هم اکنون نشست کارشناسان هیات مان با کارشناسان هیات دیمیستورا را داریم.

کد مطلب 4028261

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