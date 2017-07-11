امضای تفاهم نامه ساخت قطار سریع السیر قم – اراک توسط ایتالیایی ها

به گزارش خبرنگار مهر، سعید محمدزاده مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مشترک راه آهن ایران و ایتالیا با اشاره به تاکید وزارت راه و شهرسازی، رئیس جمهور و مجلس شواری اسلامی به توسعه شبکه ریلی در ایران افزود: پارلمان ایران توجه خاصی به موضوع ریل دارد به طوری که در برنامه ششم توسعه یک درصد از فروش نفت و گاز ایران را به توسعه ریل اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در طی ۴ سال گذشته سالانه ۱ تا ۱.۵ میلیارد دلار از سوی دولت ایران در حوزه راه آهن سرمایه گذاری مستقیم شده است، گفت: این حجم از سرمایه گذاری مستقل از سرمایه گذاری هایی است که به صورت فاینانس بوده است. همچنن برای حمایت از بخش خصوصی و تضمین سرمایه گذاری این بخش در حوزه ریل، شورای اقتصاد مصوبه ای مبنی بر تخصیص ۷.۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه حمل و نقل ریلی داشته است.

مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در ۴ سال گذشته ۲۵۰۰ کیلومتر خطوط دوم و سوم در حاشیه خطوط اصلی راه آهن در حال ساخت بوده که تا پایان امسال ۸۰۰ کیلومتر از این خطوط افتتاح خواهد شد.

به گفته محمدزاده یکی دیگر از برنامه های شرکت راه آهن ایران تا پایان سال جاری اتصال ۵ مرکز استان به شبکه حمل و نقل ریلی است که امروز اولین مرکز استان (همدان) اولین سفر ریلی خود را آغاز کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از قدم های ایران در بحث ریلی را توجه به دانش و توسعه پژوهش در بخش راه آهن دانست و ادامه داد: در دانشگاه علم و صنعت به عنوان یکی از دانشگاههای برتر ایران دانشکده راه آهن داریم که امسال بیستمین سال تاسیس این دانشکده است و قرار است یکی از محورهای همکاری راه آهن های ایران و ایتالیا در خصوص توسعه دانش ریلی با محوریت دانشگاه علم و صنعت باشد.

در ادامه این جلسه رناتو مازون چینی مدیرعامل راه آهن ایتالیا با بیان اینکه امسال در پایان سال مالی که به تازگی و در ماه ژوئن به پایان رسید توانستیم بهترین درآمد را در میان راه آهن های اروپا کسب کنیم، افزود: وزارت راه و ترابری ایتالیا از ما درخواست کمک به سایر بخش های این وزارت در کشور کرد که ۳۰۰ میلیون یور به آنها کردیم.

وی با بیان اینکه شب گذشته کمیسیون میان وزارتخانه ایتالیا سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد یورویی در راه آهن سریع السیر ایران – ونیز را به طول ۸۰۰ کیلومتر تصویب کرد، اظهار داشت: این حجم سرمایه گذاری بالاترین میزان سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی جهان محسوب می‌شود.

وی افزود: همچنین در اروپا نیز که فشرده ترین شبکه راه آهن را دارد اما در حال حاضر کشورهای اروپایی ۸۰۰ میلیارد یورو برای توسعه راه آهن بویژه قطار سریع السیر اختصاص دادند. این نشان دهده اهمیت حمل و نقل ریلی است.

به گفته مازون چینی امضای تفاهم نامه های میان همکاری های ریلی میان ایران و ایتالیا در خصوص قطار سریع السیر از نقطه نظر فنی به پایان رسیده و تنها جنبه مالی آن باقی ماند است و اطمینان دارم طی ماههای آینده این قرارداد نهایی و چهارچوب مالی آن نیز مشخص می‌شود.

این مقام مسئول ایتالیایی تاکید کرد: من شخصا از موضوع انتقال دانش فنی و آموزش های آکادمیک به مهندس های ایرانی استقبال می کنم و خودم هم عضو شورای ملی آکادمیک پلی تکنیک ایتالیا هستم. طی گفتگویی که با رئیس پلی تکنیک میلان داشتم قرار است از دانشجویان ایرانی این دانشگاه استفاده شود.

گفتنی است در پایان این مراسم ۴ تفاهم نامه میان مدیران عامل راه آهن ایران و ایتالیا به امضا رسید که یکی از آنها موضوع ساخت قطار تندرو قم – اراک بود.

عباس نظری مدیر کل دفتر بین الملل راه آهن در گفتگو با خبرنگار مهر اعتبار ذکر شده در تفاهم نامه ساخت قطار سریع السیر قم اراک را ۱.۲ میلیارد یورو هزینه دوره‌آموزشی کارکنان راه آهن که توسط راه آهن ایتالیا طی ۱۸ دوره در تهران برگزاری می شود را ۲۰۰ هزار یورو معادل ۴ میلیارد تومان عنوان کرد.