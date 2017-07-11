به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار سردار مجتبایی فرمانده نیروی انتظامی استان قم گفت: اگر همه ارگان‌ها کار خود را به خوبی انجام داده و دست به دست هم دهند امنیت و اخلاق در جامعه بیشتر حاکم خواهد شد؛ اما اگر هر کس کار خود را انجام دهد آسیب‌ها هم افزایش پیدا می‌کند؛ در این بین باید برای قم حساب مستقلی باز کنند چون جایگاه ویژه ای دارد و یک شهر جهانی و مهم به شمار می‌رود و شهر اهل بیت(ع) است.

وی بیان کرد: امنیت کشور ما بی نظیر است و به طور کلی برخی حوادث در گوشه و کنار واقع شده و این نمی‌تواند در کلیت امنیت کشور اثر گذار باشد؛ اگر بخواهیم به اهمیت و ارزش امنیت پی ببریم باید به دو ملاحظه توجه کنیم؛ وجود عوامل متعدد خارجی و داخلی که امنیت ما را تهدید می‌کنند؛ این تعدد موارد خطر باعث ارزشمندتر بودن امنیت است؛ نکته بعدی نیز این است که کشور ما دارای بافت مذهبی و اجتماعات متعدد است که بسیاری از این ویژگی برخوردار نیستند.

این مرجع تقلید بیان کرد: خوشبختانه با وجود فعالیت‌های گسترده فرهنگی و مذهبی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، مسجد مقدس جمکران و برنامه‌های عزاداری و لیالی قدر خوشبختانه هیچ مشکل امنیتی در این مراسم ایجاد نشد که بسیار امیدبخش است؛ این امنیت در حالی برقرار است که دشمنان ما با تمام وجود به دنبال زدودن این امنیت هستند.

عده‌ای بر لزوم شکستن خطوط قرمز اصرار دارند

وی با قدردانی از مسئولان حفظ امنیت کشور گفت: وجود خطوط قرمز در کشور ما از جمله اینکه کسی نمی‌تواند مزاحم دیگری شود حفظ این امنیت را سخت‌تر کرده است؛ در این وضع متأسفانه عده‌ای بر لزوم شکستن این خطوط قرمز اصرار دارند.

آیت الله مکارم شیرازی گفت: این عده نام حلال و حرام دینی را تابوشکنی می‌نهند؛ آن‌ها اسم حلال و حرام دینی را تابوهایی می‌گذارند که باید شکسته شود و اخیراً هم در کلام برخی مسئولان رده دوم و سوم چنین مسائلی بیان شد که مایه تعجب است. این بحث درست نیست زیرا اگر نظام جمهوری اسلامی را قبول داریم باید این خطوط را نیز که نظام تعیین کرده است رعایت کنیم.

وی بیان کرد: امروزه همه روی امنیت کشور ما حساب می‌کنند؛ از همین روی دشمنان سعی می‌کنند از حربه‌های مختلف برای از پای درآوردن ملت ما استفاده کنند که استفاده از ابزار تحریم یکی از آن‌ها است؛ ولی اگر بتوانیم بر این حربه نیز فائق آییم و تحریم‌ها را بی اثر کنیم دیگر دشمنان از شکست ما ناامید می‌شوند زیرا دیگر سلاحی در دست نخواهند داشت.

این استاد سطوح عالی حوزه گفت: این که دشمنان فقط تحریم‌ها را بیشتر مورد هدف قرار داده‌اند؛ به این دلیل است که راه دیگری ندارند، هدف اصلی از پرداختن به مبحث تحریم کار عاجزان و افراد ناتوان است، خوشبختانه موقعیت به گونه‌ای است که دشمن راهی ندارد، ما می‌توانیم بر تحریم‌ها پیروز شویم و اگر چنین شود این حربه از دست دشمنان گرفته شده و خلع سلاح می‌شوند.

وی با اشاره به یاوه گویی‌هایی مقامات آمریکایی در زمینه براندازی نظام اسلامی تصریح کرد: آن‌ها همیشه به دنبال براندازی بوده‌اند و به همین دلیل تحریم و محدودیت‌ها است است؛ آمریکایی‌ها وقتی که قدرت استقلال ما را می‌بینند که به آن‌ها باج نمی‌دهیم و برعکس به خاطر همین ایستادگی شرایط منطقه تغییر کرده است دیگر نمی‌توانند به اهداف خود برسند.

امروز روز اتحاد و همدلی است

آیت الله مکارم شیرازی بیان کرد: با توجه به شرایط موجود، امروز روز اتحاد و همدلی است نه اینکه برای مسائل کوچک با یکدیگر اختلاف پیدا کرده همیشه در فکر مچ گیری باشیم؛ امروز باید دست‌ها را به هم دهیم و دشمنی که ماهیت نظام ما را نشانه گرفته است را منکوب کنیم؛ این عظمت باعث شده است که شب و روز نمی‌گذرد مگر این که رئیس جمهور و مقامات آمریکا چیزی درباره ایران می‌گوید زیرا ما مزاحم آن‌ها هستیم؛ باید موقعیت شناس باشیم و به خوبی به وظیفه خود عمل کنیم.

وی گفت: خوشبختانه در حل مشکل بزرگ عراق در کنار آن‌ها بودیم و اگر کمک نمی‌کریم شرایط به شکل فعلی نبود و اگر ایران در سوریه کمک نمی‌کرد این کشور امروز شکل دیگری داشت و این حضور ایران مزاحمت برای آمریکا است چون می‌خواهند منطقه را تحت پوشش خود داشته باشند؛ باید قدر قوت و قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران را بدانیم و آن را حفظ کنیم.

این مرجع تقلید با ذکر این مطلب که نباید مسائل کوچک را اسباب اختلاف قرار داد، تصریح کرد: ناامنی‌های فیزیکی در داخل خوشبختانه جمع شده اما ناامنی‌های فضای مجازی خطر بزرگی است، حل این مشکل کار سختی نیست و می‌توان با هوشمندی و برنامه ریزی دقیق آن را برطرف کرد؛ متاسفانه به رغم اینکه بارها گفتیم اگر شبکه ملی اطلاعات راه اندازی و تقویت شود و نیازهای جامعه را تأمین کند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد، نمی‌دانیم چرا این کار صورت نمی‌گیرد.

وی گفت: در این بین مسائل دیگری نیز مطرح شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به مسئله خصوصی بودن حریم ماشین اشاره کرد؛ از نظر فقهی روشن است که اگر چیزی آشکار و عیان باشد فضای خصوصی نیست؛ اگر کسی وسط چهارراه خانه شیشه‌ای بسازد و در آن خانه بنشیند و همه مردم کارها او را ببینند آیا فضای خصوصی می‌شود؟! فضای خصوصی به معنای فضای دربسته و دور از چشم است نه این که فضای آشکار را حریم خصوصی بگویند؛ نمی‌شود که اگر شیشه پایین باشد فضای خصوصی محسوب نشود و شیشه را بالا بکشند فضا خصوصی شود، این از نظر فقهی پذیرفته نیست، فضای خصوصی جایی است که محفوظ بوده و از دید مردم بیرون باشد و اگر در دید مردم باشد فضای خصوصی محسوب نمی‌شود.

آیت الله مکارم شیرازی بیان کرد: کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند مسئله را به خوبی می‌دانند اما غرض‌هایی دارند و می‌خواهند قبح این مسائل را بشکنند و حریم خصوصی بهانه است، باید هوشیار باشیم تا بدون این که متهم به خشونت کنند از راه‌های صحیح و قانونی محدود کنیم تا قبح زشتی‌ها شکسته نشود؛ انجام یک گناه توسط تنها یک گناه به شمار می‌رود و گناه آشکار دو گناه محسوب می‌شود، معصیت آشکار افزون بر گناه بودن، قبح گناه را هم می‌شکند از این رو گناه دیگری محسوب می‌شود.