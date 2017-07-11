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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۳۶

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان:

اعتبار مضاعفی برای ارتقای فضاهای آموزشی لرستان تزریق شود

اعتبار مضاعفی برای ارتقای فضاهای آموزشی لرستان تزریق شود

خرم‌آباد- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: باید برای ارتقای فضاهای آموزشی از محل ردیف‌های ملی ظرف بازه زمانی مشخصی یک تزریق اعتبار مضاعف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش با اشاره به اینکه زیرساخت ها به ویژه در فضاهای آموزشی در کل کشور نباید از تفاوت های فاحشی برخوردار باشند، اظهار داشت: اینکه فضاها از بعد کیفیت و کمیت تفاوت و اختلاف زیادی در سطح استان ها داشته باشند جای خرسندی نیست.

وی با بیان اینکه انصافا وقتی مقایسه می کنیم می بینیم که وضعیت فضاهای آموزشی لرستان از ۱۱ استان دیگر بدتر است، تصریح کرد: باید برای ارتقای فضاهای آموزشی از محل ردیف های ملی ظرف بازه زمانی مشخصی یک تزریق اعتبار مضاعف شود که اختلافات به حداقل ممکن برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه ساخت و ساز مدرسه در بسیاری از مناطق لرستان به لحاظ صعب العبور بودن منطقه گران است، افزود: لرستان یکی از استان های کم نظیر است که در فصول مختلف پذیرای اردوهای مختلف است و از ردیف های مختلف می توانید در لرستان اردوگاه احداث کنید تا اوقات فراغت دانش آموزان به خوبی سپری شود.

کد مطلب 4028277

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