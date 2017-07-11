ایجاد بانک اورانیوم توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، ناظر هسته ای بین المللی سازمان ملل ازاحداث یک بانک اورانیوم در قزاقستان، خبر داد.

مواد خامی که برای تولید سوخت هسته ای و بمب اتم به کار می روند در یک تاسیسات صنعتی متعلق به دوره شوروی ذخیره خواهد شد که این مکان زمانی از امنیت پایینی برخوردار بوده است بطوریکه امنیت پایین و سهل انگاری ها موجب شد تا تمامی ذخیره هسته ای موجود در آن طی یک عملیات مخفیانه توسط آمریکایی ها در سال ۱۹۹۴ از بین رفت.

اکنون هدف آژانس اتمی بین المللی همان هدف ۲۳ سال پیش واشنگتن است و قصد دارد برای جلوگیری از اشاعه هسته ای، تا ماه آینده یک بانک اورانیوم غنی شده ضعیف، در شهر اوسکمن بنا کند.

اعضای آژانس بین المللی انرژی اتمی با این طرح می توانند به اورانیوم غنی شده ضعیف با قیمت بازار دسترسی داشته باشند و اگر عرضه سوخت هسته ای به دلیل شرایط استثنائی از کار بیفتد، می توانند از این بانک قرض بگیرند.

هدف این اقدام، دلسرد کردن دولت ها برای صرف زمان و هزینه روی توسعه فناوری هسته ای و جلوگیری از تهیه غیرقانونی اورانیوم توسط آن ها است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی می خواهد پیش از آن که اختلاف نظری در زمینه هسته ای، مانند آنچه که در مورد مسئله هسته ای ایران پیش از محدود کردن فعالیت هسته ایران با برجام، پیش بیاید، از این اختلاف نظر هاجلوگیری کند.

«آنتون خلوپکوف» رئیس مرکز مطالعات انرژی و امنیت مسکو گفت: این بانک اصلا تضمین نمی کند که کشورهای جدیدمبادرت به ایجاد تاسیسات اورانیوم غنی سازی نکنند. اما مشوقی برای کشورها است تا این کار را نکنند.