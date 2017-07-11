توان رزمندگان اسلام از جمیع نیروهای مسلح در سطح ایده آل قرار دارد

امیر سرتیپ فرهاد آریانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرزبانان مقتدر و با صلابت ارتش جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل به حفاظت و حراست از مرزها مشغول هستند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای ارتش در غرب کشور با اشاره به وجود امنیت کامل و مثال زدنی در مرزهای غربی و بویژه مرزهای استان کرمانشاه گفت: مرزبانان ما، شبانه روز از کیان اسلامی پاسداری می‌کنند.

وی افزود: مرزبانان غیرتمند و سلحشور این مرز و بوم، جان بر کف نهاده و از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حفاظت می‌کنند و با داشتن هدفی والا و اراده‌ای پولادین، مصمم به حفاظت از مرزها هستند.

امیر آریانفر تاکید کرد: به یاری خداوند متعال، توان رزمندگان اسلام از جمیع نیروهای مسلح در سطح بسیار مطلوب و ایده آلی قرار دارد.

وی یادآور شد: همه نیروهای ما با اقتدار کامل و با قدرت و توانمندی، از اشراف عملیاتی و اطلاعاتی برخوردارند و گوش به فرمان مقام عظمی ولایت هستند و چشم فتنه را کور می‌کنند.