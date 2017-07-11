سرعت قطار همدان باید به ۱۶۰ کیلومتر در ساعت برسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت بعدازظهر سه شنبه در مراسم بدرقه اولین مسافران قطار همدان - مشهد با بیان اینکه امروز روز خوشحالی همه ماست و از تدبیر دولت تدبیر و امید سپاسگزارم که توانست این کار مهم و مطالبه دیرینه مردم را پاسخ دهد، گفت: شرکت راه آهن کشور در خصوص اینکه قطار به همدان بیاید و جابجایی مسافر داشته باشد تمام تلاش خود را کرد.

وی با بیان اینکه تمام مسیر قطار همدان تا مرکزی پس از برجام و با تهیه ریل از سوی دولت از خارج کشور، ریل گذاری و تأمین منابع مالی آن انجام شد، گفت: طی سفر اخیر رئیس جمهور به استان همدان ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به این پروژه اختصاص یافت که کافی نبود و ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر اضافه شد.

استاندار همدان با بیان اینکه در این مسیر همه خوب کمک کردند و وزارت راه و شهرسازی نیز بر این کار همت گماشت، گفت: وزیر راه نیز در سفر خود به همدان تأکید داشت که ایستگاه جدید در شهر مشخص شود تا فاصله کمتر شود.

وی گفت: تهیه نقشه ایستگاه جدید در حال انجام است و خوشحالم در زمان دولت تدبیر و امید این اتفاق افتاد.

استاندار همدان با بیان اینکه با تلاش شبانه روزی، روند روزانه متر به متر رصد می شد و اشکالات برطرف شد، گفت: امروز اولین مسافران به مشهد شامل خانواده شهدا و خبرنگاران عازم می شوند.

وی گفت: رئیس جمهور در مراسم افتتاح ریل گذاری و پایان عملیات اجرایی حضور داشت اما بر اساس برنامه، از زمانی که ریل گذاری به پایان می رسد تا آغاز سفر مدت ها زمان می برد.

استاندار همدان بابیان اینکه برای برقی کردن راه آهن همدان-تهران نیز برنامه ریزی در حال انجام است، گفت: سرعت قطار تا پایان مهرماه ۱۲۰ کیلومتر خواهد بود و پس از آن به ۱۶۰ کیلومتر خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه فعلاً به صرفه نیست که سفر تهران راه‌اندازی شود، عنوان کرد: سرعت قطار باید به ۱۶۰ کیلومتر برسد تا سفر تهران توجیه‌پذیر شود.