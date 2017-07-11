تلاش بارزانی برای جلب حمایت اروپا از همه پرسی استقلال اقلیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «وحیده یاقو» عضو شورای عالی همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق امروز(سه شنبه) از برنامه مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان برای برگزاری نشست هایی با مسئولان اروپایی برای توضیح اهداف برگزاری این همه پرسی در ۲۵ سپتامبر آتی خبر داد.

وی در ادامه افزود:مسعود بارزانی تلاش دارد تا تایید کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نسبت به برگزاری این همه پرسی جلب کند. وی و هیات شورای عالی همه پرسی و نمایندگان ترکمن ها و ایزدی ها و مسیحیان با مسئولان اروپایی از جمله اعضای پارلمان اروپا و نخست وزیر بلژیک در بروکسل نشست خواهند داشت.

مسئولان اقلیم کردستان عراق روز دوشنبه اعلام کردند که بارزانی برای برگزاری این نشست ها به اروپا سفر کرد.

این درحالیست که بسیاری از کشورهای منطقه از جمله دولت مرکزی عراق پیشتر مخالفت خود را نسبت به برگزاری این همه پرسی اعلام کرده اند.