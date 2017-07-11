شروع به کار دانشگاه آزاد علوم پزشکی تهران تا ۱۰ روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، نشست بررسی راهکارهای تجهیز، بهره برداری و فعال کردن بیمارستان فرهیختگان و سایر بیمارستان های دانشگاه آزاد به ریاست علی محمد نوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی و کولیوند رئیس اورژانس کشور، کاظمی رئیس بیمارستان خاتم الانبیا و جمعی از مسئولان حوزه علوم پزشکی برگزار شد.

علی محمد نوریان سرپرست دانشگاه آزاد با بیان اینکه احداث بیمارستان فرهیختگان یکی از کارهای ارزشمندی است که توسط دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد و به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگترین دانشگاه حضوری جهان به شمار می رود، گفت: امیدوارم با همکاری مسئولان مربوطه، این بیمارستان بزودی مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت حوزه پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی، افزود: در یک ساختار بزرگ مثل بخش پزشکی، نگاه ما باید کشوری بوده و اولویت ها در ساختار مشخص باشد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تدوین استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت برای ارتقای کیفی این حوزه، اظهار داشت: در تدوین استراتژی های بلند مدت باید سعی کنیم ساختار پایداری برای حوزه پزشکی طراحی کنیم که نتایج بررسی های کارشناسانه و تیم مدیریتی جدید دانشگاه به این امر منتج شد که واحدهای مجری رشته های پزشکی در تهران اعم از علوم دارویی، دندانپزشکی و پزشکی که دارای پتانسیل بالایی هستند، از این پس تحت عنوان «دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران» به فعالیت خود ادامه دهند.

نوریان با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی تهران ظرف مدت ۱۰ روز آینده رسما شروع به کار خواهد کرد، افزود: هر استان دیگری که حائز استانداردهای وزارت بهداشت باشد می تواند در حوزه پزشکی چنین دانشگاهی تاسیس کند و با تشکیل کارگروه هایی متشکل از افراد کارشناس و متخصص در همان استان مسائل مربوط به واحد و بیمارستان خود را بررسی کند.

وی تاکید کرد:سیستم ها، روش ها و فرآیندها نباید مانع از انجام کارهای بزرگ و کند شدن امور در دانشگاه آزاد اسلامی شود.

ابطحی معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از وضعیت بیمارستان های این دانشگاه در تهران و سایر شهرستان ها پرداخت و خاطر نشان کرد: امیدواریم با حمایت های دکتر ولایتی رئیس هیات موسس و هیات امنا دانشگاه و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی با بهره گیری از خرد جمعی به راهکارهای موثری در خصوص بهره برداری مناسب از بیمارستان های این دانشگاه و توسعه این حوزه در دانشگاه دست یابیم.

در ادامه این جلسه اعضای جدید کارگروه بهره برداری از بیمارستان فرهیختگان انتخاب و پس از تشریح وظایف، مقرر شد تا پایان تابستان سال جاری نسبت به فعال کردن و بهره برداری از بیمارستان مذکور اقدام شود.

همچنین در این نشست، موضوع اجرای واگذاری ساختمان متعلق به سازمان مرکزی واقع در نیستان نهم به واحد دندانپزشکی که پیش از این صورت جلسه آن تنظیم شده بود، مورد پیگیری قرار گرفت.