به گزارش خبرنگار مهر، علی بهاری فر روز سه شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات استان مرکزی در اراک اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور ازجمله دستگاه هایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فلسفه، ماموریت و جایگاه آن تبیین و تشریح شده است و پاسداری از بیت المال، اصلی ترین وظیفه این نهاد است.

وی افزود: آنچه که در حال حاضر به عنوان راهبرد و سیاست گذاری دیوان محاسبات کشور مطرح می باشد نظارت مستمر، پیشگیرانه، هدایت گرانه و مقتدرانه است.

معاون امور اجرایی و پشتیبانی دیوان محاسبات کشور بیان کرد: همانطور که گفته شد، وظیفه دیوان محاسبات صیانت از بیت المال است و در این ارتباط مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی نیز یک سرمایه و بیت المال برای کشور هستند که برای رسیدن آنها به این رتبه هزینه صرف شده، پس باید کمک کنیم تا برخلاف قوانین و مقررات اقدام نکنند.

بهاری فر خاطرنشان ساخت: در راستای صیانت از مدیران به عنوان سرمایه های کشور، دیوان محاسبات موضوع آموزش این اشخاص را نیز در دستور کار دارد چرا که بسیاری از مواقع مشاهده شده که تخلف یک مدیر به دلیل بی اطلاعی و یا عدم آگاهی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: رویکرد دیوان محاسبات در نظارت بر کار دستگاه ها و مدیران کاملا جنبه پیشگیرانه دارد و به دنبال مچ گیری نیستیم و نمی خواهیم مدیر به قدری احساس محدودیت کند که قادر به هیچ تصمیمی نباشد اما به هر حال فلسفه وجودی و ماموریت دیوان این است که از تخلفات احتمالی جلوگیری کند.

معاون امور اجرایی و پشتیبانی دیوان محاسبات کشور ادامه داد: ساختار دیوان محاسبات کشور ما شبه قضائی بوده و یکی از مترقی ترین ساختارها است و در حقیقت ما هم حوزه حسابرسی داریم و هم حوزه رسیدگی و از دادستان و دادیار برخوردار هستیم.

بهاری فر گفت: تلاش ما این است که بتوانیم در حوزه وظایف خود، در مسیر توسعه کشور و سلامت نظام اداری و مالی گام برداریم و در این راستا سیستم نظارت مستمر برخط(آنلاین) را نیز پیاده سازی خواهیم کرد تا امور مربوطه تسهیل شود.

وی افزود: ۱۳۸ دستگاه اجرایی استان مرکزی مقرر است مورد نظارت و بررسی قرار گیرند و ۵۹ نفر نیرو در ستاد دیوان محاسبات استان مرکزی که عمدتا نیروهای متخصص خبره در این موضوع هستند این مهم را برعهده دارند.