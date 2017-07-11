راه اندازی کلینیک خشم در زندان مرکزی و دادسرای کرمانشاه

محمدحسین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه اندازی چند کلینیک خشم در کرمانشاه خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای آشنایی بیشتر مردم با مهارتهای رفتاری است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در ادامه گفت: مهارتهای رفتاری در استان کرمانشاه یا ضعیف است و یا در بسیاری از مواقع بدان توجهی نمیشود.
وی افزود: در گام اول کلینیک خشم در دادسرای کرمانشاه راه اندازی شده و در گام دوم در زندان مرکزی کرمانشاه راه اندازی میشود تا افرادی که مرتکب رفتارهای مجرمانه میشوند الزاماً باید در زندان و محل محکومیت خود، این دوره را بگذرانند و گواهی لازم را دریافت کنند.
صادقی بیان کرد: به همت شهرداری کرمانشاه در فرهنگ سرای چهار راه جوانشیر فاز دیگر کلینیک خشم عن قریب راه اندازی میشود.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه بر قانون گرایی و پایبندی به قانون تاکید دارد و میگوید: انتظار میرود که التزام به قانون و پذیرش قانون با اهتمام همه شهروندان به صورت فرهنگ عمومی و اجتماعی در استان نهادینه شود.
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