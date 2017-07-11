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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۵۹

آیت‎الله صافی گلپایگانی:

نیروی انتظامی از وظایف خود کوتاه نیاید/ نسبت به حجاب حساس باشید

نیروی انتظامی از وظایف خود کوتاه نیاید/ نسبت به حجاب حساس باشید

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان بر لزوم عمل نیروی انتظامی به وظایف قانونی محوله خود در عرصه‌های مختلف تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار  سردار مجتبایی، فرمانده انتظامی استان قم گفت: هر چه قدرت نیروی انتظامی زیادتر باشد، این قدرت به منزله قدرت دین خواهد بود.

وی افزود: پلیس باید حجاب و همه مسائل را زیر نظر داشته باشد، مردم و اهل علم و علما نیز متوجه این امر هستند؛ به یاد داشته باشید که شغل پلیس بسیار با عظمت و ثواب و اجر کارتان بسیار زیاد است و باید شکرگزار باشید که این توفیقات برای شما فراهم شده است.

این مفسر قرآن کریم با تأکید بر اینکه پلیس نباید نسبت به وظایف قانونی خود کوتاه بیاید، گفت: نیروهایی که مسئول هستند باید توجه شان زیادتر باشد، مسئله امر به معروف و نهی از منکر، کار و اصلاً در مسیر وظایف شماست که همان امر به معروف، نهی از منکر، هدایت بندگان خداوند و مبارزه با فساد است.

وی یادآور شد: مبارزه با افرادی که مقاصد سوء دارند همه اش ثواب است و ما خیلی تشکر می کنیم، این نقش را که برای شما فراهم شده است،   غنیمت بدانید. بنده باید از شما و همکاران شما تشکر کنم و برای شان دعا می کنم، خداوند نگه دارشان باشد، برای اینکه بتوانند شأن این شهر و این مملکت اسلامی را حفظ کنند

کد مطلب 4028304

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