شهر موصل با وحدت مردم عراق و رهنمودهای مرجعیت شیعه آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که با امضای آیت الله محمد یزدی منتشر شده بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
فتح و ظفر نیروهای شجاع و فداکار عراقی در آزادسازی شهر موصل از وجود تکفیریهای داعشی را تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
این پیروزی قاطع و مقتدرانه نیروهای حشدالشعبی و ارتش بر داعشیان خونریز در موصل موجی از شادی، عزت و غرور برای تمام آزادیخواهان و مسلمانان جهان به ارمغان آورد.
مردم عراق در ظل هدایتها و رهنمودهای مرجعیت شیعه به ویژه حضرت آیت الله العظمی سیستانی«دامت برکاته» و در پناه وحدت و همبستگی توانستند شهر موصل را آزاد کنند.
امروز فتوای هوشمندانه، تاریخی و سرنوشتساز جهاد، در اثر مجاهدتها و ایثارگریها ثمر داد و نقش عظیم مرجعیت شیعه در ایجاد اتحاد و انسجام ملت و دولت، عراق را به مجد و اقتدار رساند.
بیشک نقش بینظیر بسیج مردمی درساقط کردن پایتخت خود خوانده داعش برگزرینی بر تاریخ مبارزات ملت عراق خواهد بود و جریان کفر داعشی در ادامه شکستهای خود با سقوط و نابودی به گور مذلت و خواری خواهد افتاد.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن دعا برای تمامی رزمندگان اسلام، از تلاشهای افتخارآمیز نیروهای حشد الشعبی، دولت، ارتش و ملت عراق تقدیر و تشکر نموده و از خداوند نصر و عزت مقاومت را در تمامی بلاد اسلامی خواستار است. انشاءالله
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