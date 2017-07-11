آخرین دومینو استیضاح شهردار شهریار رای نیاورد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه شنبه استیضاح مسعود رهنما، شهردار شهریار، در شورای اسلامی این شهر برگزار شد.

در ابتدای این جلسه نامه ای محرمانه و بدون حضور خبرنگاران در صحن شورا قرائت و سپس جلسه استیضاح آغاز شد.

در این جلسه که با حضور ابوطالب فرنیاپور، معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهریار برگزار شد، موافقین و مخالفین شهردار به بیان دیدگاه های خود در صحن علنی شورای اسلامی این شهر پرداختند.

در این جلسه رضایت و وکیلی به عنوان اعضاء موافق و درخشان و احمدی به عنوان اعضاء مخالف استیضاح نظرات خود را بیان کرده و در انتها شهردار به دفاع از خود پرداخت.

سپس رای گیری استیضاح آغاز شد و شهردار شهریار با ۷ رای موافق استیضاح و ۶ رای موافق استیضاح و با یک رای کمتر به عنوان شهردار شهریار باقی ماند.

بر اساس این گزارش، طبق قانون برای برکناری شهردار، می بایست دو سوم اعضای شورای شهر، یعنی ۹ نفر به استیضاح شهردار رای می دادند.

گفتنی است، این آخرین دومینوی استیضاح شهردار شهریار در روزهای پایانی دور چهارم شورای شهر در یکشنبه هفته گذشته و پس از طرح سوال اعضای شورای شهر شهریار از شهردار و عدم قانع شدن هفت نفر از اعضای شورای برای نوبت چهارم استیضاح رسمی شهردار شهریار در دستور کار قرار گرفت و قرار شد دو روز بعد، یعنی سه شنبه 13 تیرماه ساعت ۱۰ صبح، شهردار شهریار استیضاح شود.

آن جلسه به دلایل نامعلوم نیم ساعت قبل از آغاز لغو و به امروز موکول شد که در جلسه امروز نیز این استیضاح رای نیاورد، تا آخرین دومینو استیضاح شهردار شهریار نیز ناموفق بماند.

بسیاری از کارشناسان استیضاح شهردار شهریار در روزهای پایانی عمر چهارمین دوره شورای اسلامی این شهر را به ضرر شهر می دانستند.