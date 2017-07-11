انتقاد وزارت خارجه فلسطین از سخنان لیبرمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، در بیانیه وزارت خارجه فلسطین آمده است که سخنان «آویگدور لیبرمن»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همزمان با ورود نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا «جیسون گرینبلات» به اراضی اشغالی تنها یک نقشه راه اسرائیلی برای فرار از صلح و دور زدن طرح صلح کشورهای عربی به شمار می آید.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: برخورد متضاد با این طرح صلح در راستای تلاشهای اسرائیل برای مانع تراشی در مسیر آمریکا در خصوص آغاز مذاکرات واقعی و جدی میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها صورت می گیرد.اسرائیل به این رفتار طی سالیان گذشته عادت کرده است تا دولت اسرائیل بدین ترتیب وقت بخرد تا طرح های استعماری خود را در اراضی فلسطین با هدف ممانعت از تشکیل کشور فلسطین اجرا کند.

در این بیانیه آمده است:زمان آن فرارسیده است که دولت اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو مسئولیت کامل و مستقیم ممانعت از آغاز مذاکرات میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها را بر عهده بگیرد.

وزیر جنگ اسرائیل از فرستاده رئیس‌جمهوری آمریکا خواسته بود تا تمامی طرح‌های مربوط به روند صلح با فلسطینی‌ها را رها کند.