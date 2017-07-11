  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۸:۳۸

انتقاد وزارت خارجه فلسطین از سخنان لیبرمن

انتقاد وزارت خارجه فلسطین از سخنان لیبرمن

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نسبت به سخنان «لیبرمن» در خصوص کنار گذاشتن تمامی طرح های مربوط به روند صلح با فلسطینی ها انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، در بیانیه وزارت خارجه فلسطین آمده است که سخنان «آویگدور لیبرمن»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی همزمان با ورود نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا «جیسون گرینبلات» به اراضی اشغالی تنها یک نقشه راه اسرائیلی برای فرار از صلح و دور زدن طرح صلح کشورهای عربی به شمار می آید.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: برخورد متضاد با این طرح صلح در راستای تلاشهای اسرائیل برای مانع تراشی در مسیر آمریکا در خصوص آغاز مذاکرات واقعی و جدی میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها صورت می گیرد.اسرائیل به این رفتار طی سالیان گذشته عادت کرده است تا دولت اسرائیل بدین ترتیب وقت بخرد تا طرح های استعماری خود را در اراضی فلسطین با هدف ممانعت از تشکیل کشور فلسطین اجرا کند.

در این بیانیه آمده است:زمان آن فرارسیده است که دولت اسرائیل به ریاست بنیامین نتانیاهو مسئولیت کامل و مستقیم ممانعت از آغاز مذاکرات میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها را بر عهده بگیرد.

وزیر جنگ اسرائیل از فرستاده رئیس‌جمهوری آمریکا خواسته بود تا تمامی طرح‌های مربوط به روند صلح با فلسطینی‌ها را رها کند.

کد مطلب 4028316

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها