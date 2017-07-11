به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه سفر به استان چهارمحال و بختیاری و حضور در مانور اطفای حریق در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اجرای طرح های حوزه آب نیازمند ارزیابی محیط زیستی است، اظهار داشت: در پروژه های حوزه آب چه پروژه های انتقال آب و چه پروژه های شیرین کردن آب دریا باید دارای ارزیابی محیط زیست باشند.

وی عنوان کرد: در طرح شیرین کردن آب دریا باید ارزیابی زیست محیطی صورت بگیرد و اگر مشکلی برای محیط زیست ایجاد می کند، پروژه اجرایی نخواهد شد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با اشاره به اینکه در همه پروژه هایی که به حوزه محیط زیست مربوط می شوند باید ارزیابی زیست محیطی صورت بگیرد، عنوان کرد: آب از مهمترین ارکان محیط زیست است.

وی اظهار داشت: مسئله آب بسیاری جدی است و حفظ محیط زیست نیز نیازمند حفظ آب است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور ادامه داد: به صورت جدی از اجرای پروژه هایی که به محیط زیست خسارت وارد می کند جلوگیری می کنیم.