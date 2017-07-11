۱۰۰۰ قلم انواع مواد فاسد از یک عطاری در ورامین کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزایی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای طرح نظارت بر عملکرد واحدهای عطاری و شناسایی و جمع آوری اقلام و مواد غذایی فاقد مجوز بهداشتی ازواحدهای توزیع کننده، بازرسین اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین با همکاری کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان موفق به کشف تعداد ۱۰۰۰ عدد انواع دارو شامل انواع قرص، کپسول، ملین و قطره خوراکی ،انواع پودر شکلات کودک، حنای هندی تاریخ مصرف گذشته و فاسد از یک واحد صنفی عطاری گردیدند.

وی در ادامه افزود : تمامی داروها و اقلام ضبط شده از واحد متخلف جمع آوری شده که بعد از انجام مراحل قانونی معدوم شدند و متصدی واحد نیز پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شد.

وی بیان داشت: در این طرح از ۴۳ واحد صنفی عطاری بازرسی بعمل آمده که بیشترین تخلف درمورد وجود کالاهای غیرمجاز و تاریخ مصرف گذشته می باشد .

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین در پایان از همشهریان محترم خواست در زمان خرید به تاریخ انقضای محصولات توجه نموده و از مراکز معتبر خرید نمایند ودر صورت مشاهده موارد مشکوک مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته ، فاسد و غیر قابل مصرف مراتب را سریعاً با شماره تلفن ۱۲۴ ستاد خبری به اطلاع بازرسین این اداره برسانند.