نمایشگاه عکس «زمستان یورت» در برج میلاد تهران برگزار می شود

محمدرضا کیوان فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه عکس «معدن زمستان یورت آزادشهر» از تاریخ ۲۴ لغایت ۲۸ تیرماه در برج میلاد تهران به نمایش عموم درمی‌آید.

وی بابیان اینکه این نمایشگاه مجموع عکس‌های هشت عکاس حوزه هنری است که در طول واقعه معدن آزادشهر شبانه‌روز در حال عکاسی بودند، افزود: ۴۳ اثر این مجموعه به یاد ۴۳ جان‌باخته این حادثه انتخاب‌شده است.

کیوان فر تصریح کرد: این نمایشگاه در روز نخست با حضور وزیر کار، تعاون و فاه اجتماعی و با همراهی وزیر صنعت، معدن تجارت، مدیران استانی، نمایندگان مجلس و هنرمندان استان که در سطح ملی فعالیت می‌کنند افتتاح می شود.

وی ادامه داد: بعد از پایان کار نمایشگاه در برج میلاد، این نمایشگاه در گالری حوزه هنری استان گلستان برپا می‌شود و بعد از گلستان این نمایشگاه در استان‌های مختلفی که معدن دارند با حضور عکاس‌ها و مدیران استانی برای جلوگیری از وقوع حوادث مشابه برگزار می‌شود.

مسئول کانون عکس حوزه هنری گلستان گفت: طرح برگزاری این نمایشگاه از روزهای نخست وقوع حادثه در معدن مطرح شد و توانستیم وعده همکاری برج میلاد و ... را با همکاری ارگان‌های مختلفی ازجمله اداره کل صنعت و معدن، اداره کار و تعاون و ... هماهنگ کنیم.

هدف نمایشگاه «زمستان یورت» زنده نگه داشتن خاطره جانباختگان است

کیوان فر ادامه داد: هدف از برگزاری این نمایشگاه در درجه نخست زنده نگه‌داشتن یا دو خاطره جان‌باختگان این حادثه و همچنین تذکر و هشداری به جامعه مسئولان برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی است.

وی افزود: عکاسانی که در این پروژه عکس‌های آنان به نمایش گذاشته می‌شود محمدجواد مکتبی، سید جواد میر حاجی، عقیل مهقانی، مجید میهن‌دوست، راحله حصاری، هانیه کرامت لو، بهار شقایق و سحر حسن‌زاده نام دارند.

کیوان فر با بیان اینکه مسئولیت برپایی این نمایشگاه بر عهده من بوده، اظهار کرد: ادیتور عکس‌ها مهدی ابوالقاسمی، محدثه عامری طراح بخش بصری، اقای بادلی مسئول بخش مستند و نقی محمد نژاد رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه هستند.

مسئول کانون عکس حوزه هنری گلستان با بیان اینکه تلاش می‌کنیم عکس‌های این مجموعه در قالب کتاب نفیس و مناسب چاپ شود، اظهار کرد: مکان این نمایشگاه گالری هنری غربی برج میلاد و ساعت بازدید از ساعت هشت صبح لغایت ۲۰ شب خواهد بود.