رشد ۲۴ درصدی وصولی درآمدهای مالیاتی در دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کردوانی عصر سه شنبه در نشست با فرماندار دشتی اظهار داشت: امسال بر اساس منویات مقام معظم رهبری بنام اقتصاد مقاومتیّ ،تولید-اشتغال نام گذاری شد سیاست راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور حمایت از تولید و اشتغال است.

وی افزود: مالیات به عنوان مطمئن ترین و پایدارترین منابع درآمدی دولت نقش عمده و مهمی در اقتصاد مقاومتی دارد.

کردوانی بیان کرد: فرهنگ مالیاتی و اقتصاد مقاومتی لازم و ملزوم یکدیگرند بسیاری از پروژه های عمرانی در شهرها و روستاها از محل وصولی درآمدهای مالیاتی اجرا می a,د که نشان دهنده ی این است که مالیات تاثیر بسزایی در توسعه و عمران و آبادی شهرها و روستاها دارد.

وی گفت: اداره امور مالیاتی شهرستان دشتی در سال ۱۳۹۵ بالغ بر شش میلیارد و پانصد میلیون تومان وصولی مالیات داشته که با همکاری و همدلی و تعامل مردم و همکاران خدوم، موفق شدیم صد در صد درآمدهای پیش بینی شده را محقق شد در سالهای اخیر شاهد راه اندازی پروژه های مختلف عمرانی از محل درآمد های مالیاتی بوده ایم.

کردوانی بیان کرد: در سال گذشته از محل عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بi حساب شهرداری ها و دهیاری ها شهرستان دشتی واریز شد که این درآمد تاثیر بسزایی در عمران و آبادی شهرها و روستاها داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا از شهرداران و دهیاران انتظار داریم با اطلاع رسانی در مورد پروژه هایی که از محل درآمدهای مالیاتی انجام می شود در ارتقاء فرهنگ مالیاتی ما را یاری کنند.

کردوانی اضافه کرد: سهمیه وصولی شهرستان دشتی در سال جاری بالغ بر مبلغ هفت میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است که در سه ماهه اول مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان وصولی داشته ایم که ۹۷ درصد محقق شده است.