جلب رضایت مردم و ارباب رجوع در اتاق بازرگانی قزوین در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کشاورز قاسمی عصر سه شنبه در جلسه تایید نهایی دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ با گرایش ۲۰۱۵ که در محل اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد اظهارداشت: باید صدای همه مشتریان و مردم را به عنوان مشاورانی امین و بدون هزینه بشنویم و برای ارتقاء جایگاه خود از این دیدگاهها استفاده کنیم.

وی افزود: دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت هرچند با تلاش مجموعه همکاران ما در اتاق بازرگانی حاصل شده و یک موفقیت برای ما محسوب می شود اما باید اذعان کرد کار اصلی ما از این پس آغاز می شود و باید بتوانیم این جایگاه را حفظ کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد:به جای این که منتظر باشیم تابه ما مراجعه شود باید سراغ مردم و مشتریان و ارباب رجوع برویم و پس از هر خدمت نظر و دیدگاهشان را جویا شویم و کارمان را ارزیابی کنیم.

وی گفت: انتقاد، پیشنهاد و دیدگاههای مردمی که به اتاق مراجعه می کنند برای ما ارزشمند است و هر کدام می تواند یک نگاه کارشناسی برای تعالی و پیشرفت در کار باشد و از آن بشدت استقبال می کنیم.

کشاورز قاسمی یادآورشد:ازهمکاران روابط عمومی انتظار داریم باروشی منطقی به سراغ ارباب رجوع، مردم و کسانی که ایده و نظر کارشناسی دارند بروند و تجربه و دیدگاه ارزنده همه نخبگانی که به نوعی با اتاق بازرگانی ارتباط دارند را جمع آوری کنند تا برای پیشرفت بیشتر در کارها استفاده شود.

وی اظهارامیدواری کرد با دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ با گرایش ۲۰۱۵ از این پس خدمات کیفی و بهتری به فعالان اقتصادی استان داده شود.