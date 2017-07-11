اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر سه شنبه در دیدار با مدیر کل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: باید از ظرفیت این استان برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.

وی عنوان کرد: این استان ظرفیت های قابل توجهی برای توسعه دارد که بهره گیری از انها زمینه ساز توسعه و پیشرفت چهارمحال و بختیاری است.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال بختیاری وامام جمعه شهرکرد بیان کرد: باید هزینه ها کاهش یابد و تلاش شود زندگی برای قشر آسیب پذیر مطلوب شود.

وی با اشاره به اینکه تحقق اقتصاد مقاومتی زمینه ساز قطع دست بیگانه است، ادامه داد: اقتصاد مقاومتی وابستگی ها را به خارج از کشور کاهش می دهد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال بختیاری وامام جمعه شهرکرد تصریح کرد: با مدیریت و برنامه ریزی مطلوب و مناسب می تواند مشکلات کشور را حل کرد و زمینه برای توسعه بیشتر کشور را فراهم کرد.