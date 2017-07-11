  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۰۶

فرمانده انتظامی گرمسار:

سارق پراید در ایوانکی متوقف شد

سارق پراید در ایوانکی متوقف شد

گرمسار-فرمانده انتظامی گرمسار از دستگیری سارق جوان در ایوانکی خبر داد و گفت:خودرو پراید بدون در نظر گرفتن دستور توقف به سمت سمنان درحرکت بود که نهایت پلیس با شلیک گلوله وی را متوقف کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوذر قربانی بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از دستگیری یک سارق جوان در ایوانکی خبر داد و افزود: صبح امروز ماموران انتظامی شهر ایوانکی در یک طرح ایست و کنترل به راننده یک پراید مظنون شده و دستور ایست به وی دادند، ولی راننده به این امر توجه نکرده و اقدام به فرار کرد.

وی ادامه داد: پس از فرار راننده پراید ماموران اقدام به متوقف کردن وی کردند و پس از چندبار دستور ایست دادن، با رعایت کامل قوانین استفاده از سلاح اقدام به تیراندازی به سمت لاستیک خودرو کردند.

قربانی افزود : پس از شلیک هفت گلوله به سمت خودرو نهایتا راننده مجبور به توقف شد، در بازجوی های اولیه از راننده که یک جوان ۳۳ساله معتاد بود ماموران متوجه شدند که راننده خودرو را از تهران سرقت نموده و برای فروش خودرو عازم استان سمنان بوده است.

وی تصریح کرد: پس از استعلام اصالت خودرو صاحب آن شناسایی و با دستور مقام قضایی تحویل وی خواهد شد، همچنین تحقیقات پلیس در خصوص اقدامات قبلی و سوابق سارق ادامه دارد.
 

کد مطلب 4028348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها