سارق پراید در ایوانکی متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوذر قربانی بعدازظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از دستگیری یک سارق جوان در ایوانکی خبر داد و افزود: صبح امروز ماموران انتظامی شهر ایوانکی در یک طرح ایست و کنترل به راننده یک پراید مظنون شده و دستور ایست به وی دادند، ولی راننده به این امر توجه نکرده و اقدام به فرار کرد.

وی ادامه داد: پس از فرار راننده پراید ماموران اقدام به متوقف کردن وی کردند و پس از چندبار دستور ایست دادن، با رعایت کامل قوانین استفاده از سلاح اقدام به تیراندازی به سمت لاستیک خودرو کردند.

قربانی افزود : پس از شلیک هفت گلوله به سمت خودرو نهایتا راننده مجبور به توقف شد، در بازجوی های اولیه از راننده که یک جوان ۳۳ساله معتاد بود ماموران متوجه شدند که راننده خودرو را از تهران سرقت نموده و برای فروش خودرو عازم استان سمنان بوده است.

وی تصریح کرد: پس از استعلام اصالت خودرو صاحب آن شناسایی و با دستور مقام قضایی تحویل وی خواهد شد، همچنین تحقیقات پلیس در خصوص اقدامات قبلی و سوابق سارق ادامه دارد.

