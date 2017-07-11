۳۲ هزار نفر در چهارمحال وبختیاری مستمری بگیر تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمدی ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیای و امام جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه ۳۲ هزار نفر در چهارمحال و بختیاری مستمری بگیر تامین اجتماعی هستند، اظهار داشت: کل خانواده مستمری بگیر تامین اجتماعی در این استان بیش از ۵۰ هزار نفر است.

وی با اشاره به اینکه حدود نیمی از جمعیت چهارمحال و بختیاری تحت پوشش تامین اجتماعی است، عنوان کرد: ۴۸۸ هزار نفر در استان چهارمحال و بختیاری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی عنوان کرد: افزایش کیفیت خدمات درمانی تامین اجتماعی در این استان افزایش یافته است.

مدیر کل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توسعه مراکز درمانی تامین اجتماعی در این استان در دستور کار قرار گرفته است.