قاسمی: ریشه تروریسم و افراطی گری سیاست های دولت آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در واکنش به اظهارات مداخله جویانه و اتهامات بی پایه و اساس وزیر دفاع آمریکا، ضمن رد اتهامات مطرح شده توسط این مقام آمریکایی اظهارداشت: تروریسم و افراط گرایی در منطقه و جهان امروز، ریشه در سیاست های ناسنجیده آمریکا در حمایت از کشورهای تروریست پرور منطقه و تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی دارد.

سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به بی پایه بودن طرح تخیلی نسبت دادن اتهام ترور یک سفیرخارجی به جمهوری اسلامی ایران که براساس طراحی خود آمریکا و کمک یکی از کشورهای منطقه چندسال پیش در واشنگتن به نمایش درآمد، افزود: این چندمین بار است که وزیر دفاع آمریکا، جمهوری اسلامی ایران و نظام مردمی آن را به حمایت از تروریسم متهم می کند؛ درحالی که نظام آمریکا و شخص وزیر دفاع کنونی آن خود مظهر تروریسم و نقض حقوق بشر هستند و مردم منطقه و جهان نقش شان را در قتل عام مردم بی گناه عراق در فلوجه و حدیثه از یاد نبرده اند.

قاسمی با یادآوری سیاست کهنه و بی نتیجه آمریکا در ایجاد تفرقه میان مردم و نظام اسلامی در ایران در چند دهه گذشته و عبث بودن اینگونه شگردهای آمریکایی برای دولت و ملت ایران، اظهار داشت: وزیر دفاع آمریکا در حالی نظام جمهوری اسلامی ایران را در میان مردم ایران نامحبوب تصور می کند که حضور شکوهمند وگسترده مردم ایران در انتخابات عمومی اخیر با مشارکت بیش از ۷۰ درصد واجدین شرایط را نادیده می گیرد و در عین حال از رژیم هایی در منطقه و جهان حمایت می کند که بویی از مردمسالاری و انتخابات به مشام شان نخورده است.