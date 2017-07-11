نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نخستین سانحه جاده ای که صبح امروز(سه شنبه) اتفاق افتاد، یک دستگاه کامیون با یک تریلی در کیلومتر دو محور ساوه-تهران با یکدیگر برخورد کردند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه افزود: این حادثه یک مصدوم در پی داشت که نیروهای اورژانس و هلال احمر ساوه پس از حضور در محل تصادف، رهاسازی مصدوم و انجام اقدمات درمانی پیش بیمارستانی، وی را به بیمارستان مدرس ساوه منتقل کردند.

عزیزی با اشاره به دیگر حادثه اتفاق افتاده طی صبح روز جاری بیان کرد: در این حادثه یک دستگاه ال۹۰ و یک پژو ۴۰۵ در جاده قدیم ساوه همدان با یکدیگر برخورد کردند که موجب مصدومیت شش نفر از سرنشینان خودروها شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه خاطرنشان ساخت: پس از اطلاع رسانی سانحه، بلافاصله نیروهای امدادی اورژانس نوبران و غرق آباد به محل تصادف اعزام شدند و مصدومان را پس از انجام اقدامات درمان پیش بیمارستانی به مرکز درمانی شهید مدرس ساوه انتقال دادند.