مصوبه اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران برای اجرا ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)

– مصوب ۱۳۹۵- تصویب کرد:

اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران، موضوع تصویب¬نامه شماره ۱۰۲۸۲۸/ت ۴۷۶۴۴ هـ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح میشود:

۱- در کلیه مواد، عبارت "هیئت امنا" به عبارت "مجمع عمومی" اصلاح میشود.

۲- در بند (الف) ماده (۷)، عبارت "بند (د) ماده (۳۸) قانون" به عبارت "بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) " اصلاح می¬شود.

۳- ماده (۹) به شرح زیر اصلاح میشود:

ماده ۹- مجمع عمومی مرکب از اعضای زیر است:

الف- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس مجمع)

ب- وزیر اموراقتصادی و دارایی

ج- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

د- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

هـ- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

۴- ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۱- اعضای هیئت مدیره متشکل از سه تا پنج نفر می باشد که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید مجمع عمومی با ابلاغ رییس مجمع عمومی منصوب خواهند شد.

۵- ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۳- مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی سازمان است که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب مجمع عمومی و تأیید و حکم رییس مجمع عمومی منصوب می شود. این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۱۵۹۷/۱۰۲/۹۶ مورخ ۳/۴/۱۳۹۶ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده است.