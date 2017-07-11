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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۲۳

توسط جهانگیری؛

مصوبه اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران برای اجرا ابلاغ شد

مصوبه اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران برای اجرا ابلاغ شد

معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در خصوص اصلاح اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)  

– مصوب ۱۳۹۵- تصویب کرد:

اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران، موضوع تصویب¬نامه شماره ۱۰۲۸۲۸/ت ۴۷۶۴۴ هـ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح میشود:

۱- در کلیه مواد، عبارت "هیئت امنا" به عبارت "مجمع عمومی" اصلاح میشود.  

۲- در بند (الف) ماده (۷)، عبارت "بند (د) ماده (۳۸) قانون" به عبارت "بند (ب) ماده (۷۰)  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  (۱۴۰۰-۱۳۹۶) " اصلاح می¬شود.

۳- ماده (۹) به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۹- مجمع عمومی مرکب از اعضای زیر است:
الف- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (رییس مجمع)
ب- وزیر اموراقتصادی و دارایی
ج- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
د- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور
هـ- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

۴- ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۱- اعضای هیئت مدیره متشکل از سه تا پنج نفر می باشد که با پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تأیید مجمع عمومی با ابلاغ رییس مجمع عمومی منصوب خواهند شد.
۵- ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۱۳- مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی سازمان است که با پیشنهاد وزیر  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصویب مجمع عمومی و تأیید و حکم رییس مجمع عمومی منصوب می شود. این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۱۵۹۷/۱۰۲/۹۶ مورخ ۳/۴/۱۳۹۶ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده است.

کد مطلب 4028371
هادی رضایی

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