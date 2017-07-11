ایران به برجام پایبند بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس وزارت امورخارجه روسیه با انتشار بیانیه ای پس از دیدار «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه با دیپلمات های ایرانی بیانیه ای منتشر کرد و اعلام کرد روسیه و ایران بر اهمیت پایبندی همه طرف‌ها به توافق هسته‌ای ایران و شش کشور حاضر در مذاکرات هسته ای تأکید کردند.

در این بیانیه آمده است که طرفین تحلیل مفصلی از وضعیت فعلی اجرای برجام ارائه دادند و دیدگاه‌های خود را درباره مسائل امنیتی بین المللی که برای دو طرف حائز اهمیت است، اعلام کردند.

روسیه اعلام که ایران کاملاً به تعهداتش تحت برجام پایبند بوده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز به طور منظم این مسئله را تأیید کرده است. مسکو و تهران ضمن خاطرنشان کردن کاربردی بودن توافق هسته‌ای از نظر تضمین امنیت بین‌المللی و منطقه و منع گسترش مسئله هسته‌ای، بر اهمیت حفظ این توافق تأکید کردند.

در ادامه این بیانیه آمده است که ضمانت اجرای پایدار و موفق برجام در طولانی مدت برعهده امضا کنندگان این توافق است.