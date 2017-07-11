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۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۹:۵۰

واکنش وزارت خارجه قزاقستان به توافق آتش‌بس جنوب سوریه

واکنش وزارت خارجه قزاقستان به توافق آتش‌بس جنوب سوریه

وزارت خارجه قزاقستان با صدور بیانیه ای به آتش بس در جنوب سوریه واکنش نشان داد و آن را گامی عملی در مسیر آتش بس سراسری در سوریه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه قزاقستان از توافق میان روسیه و آمریکا در زمینه ایجاد منطقه کاهش تنش در جنوب غرب سوریه استقبال کرد.

وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرد: شروع آتش بس از نهم جولای ۲۰۱۷ در استانهای قنیطره، درعا و السویداء به مثابه گام عملی دیگری برای برقراری آتش بس سراسری در سوریه است.

در این بیانیه از همه طرفها خواسته شده است که در راستای حل فوری بحران در سوریه حرکت کنند و به آتش بس در مسیر حل بحران سوریه کمک کنند.

وزارت خارجه قزاقستان ابراز امیدواری کرد که همکاری سازنده میان روسیه و آمریکا و همه طرفهای مربوطه برای بازگشت ثبات و صلح در سوریه ادامه داشته باشد.

کد مطلب 4028388

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