تولد ۳۷ نوزاد همدانی طی هرشبانه روز در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر ناظری عصر سه شنبه در شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان همدان گفت: به طور متوسط در هرشبانه روز ۳۷ نوزاد در شهرستان همدان متولد می شود.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان گفت: ثبت به موقع وقایع حیاتی چهار گانه در مهلت قانونی مشخص بسیار مورد تاکید بوده و برای برنامه ریزی و تصمیم گیری های حاکمیتی بسیار حائز اهمیت است.

وی عنوان کرد: از دیر باز اطلاع از وقایع حیاتی، شیوع بیماری و آمار مرگ و میر برای مسئولین و حکام از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

علی اصغر ناظری با بیان اینکه در سراسر دنیا تلاش برای ثبت دقیق و به موقع وقایع حیاتی چهار گانه اهمیت دارد، عنوان کرد: جایگاه و عملکرد شهرستان همدان درثبت به موقع وقایع حیاتی بسیار قابل قبول است.

وی اضافه کرد: نیاز های اجتماعی و پدیده های نوظهور روزمره سبب حفره های قانونی در ثبت وقایع حیاتی می شود که ارجاع به موقع به دستگاه قضایی موجب حل مسئله می‌شود.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان عنوان کرد: در مسائل، حفره ها و موارد قانونی نو پدید در جریان ثبت ولادت، وفات، ازدواج و طلاق شهرستان دستگاه قضایی بسیار دقیق ورود پیدا کرده و موارد را حل می کند.

وی خواستار شد: تیمی حقوقی در نشست های کارشناسی شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان حضور پیدا کنند تا ضمن بررسی مسائل راه کار های قانونی را ارایه کند.

ناظری بیان کرد: زنجیره هماهنگ ثبت وقایع حیاتی چهارگانه شهرستان به درستی و در فرصت قانونی اقدام کرده است.

وی خواستاردقت در ثبت نام مادر پس از فوت نوزاد در بیمارستان شد و ادامه داد: در جهت تسریع صدور گواهی فوت در مهلت مشخص قانونی با درصد خطایی پایین تر از دادپزشک استفاده شود.

معاون سیاسی فرمانداری شهرستان همدان تاکید کرد: برنامه ای تحلیلی و مدون برای بررسی تغییرات غیر محسوس وقایع چهار گانه حیاتی چهار گانه ولادت، ازدواج، طلاق و فوت شهرستان همدان ایجاد شود.

وی عنوان کرد: روند مهاجرت ها، تغییرات سریع جمعیتی، علل مختلف وقایع حیاتی و تراکم موالید در مرکز استان نیازمند بررسی و رصد است.

ناظری پور گفت: عملکرد مرکز بهداشت سبب شده آماری بسیار دقیق و قابل استناد داشته باشد که این نشان از رعایت ضوابط و دستور العمل های بین دستگاهی است.

وی عنوان کرد: تغییر وقایع حیاتی در یک مرکز استان یا شهرستان بزرگ به قدری چشم گیر است که چند شهرستان کوچک و توابع آن را تحت شعاع قرار می دهد.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرستان همدان گفت: نباید در جلسات تنها به اعلام گزارش بسنده شود و تحلیل کارشناسان در برنامه ریزی های آتی بسیار موثر است.

وی در پایان ضمن تشکر از مجموعه ثبت احوال و مدیریت این اداره یادآور شد: مدیریت ثبت احوال شهرستان همدان عضو هیئت اجرایی پنجمین دوره انتخابات شهرستان همدان بودند و تلاش های بی دریغی را در روند انتخابات داشتند.

