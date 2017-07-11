به گزارش خبرنگار مهر، نشست هماهنگی مدیران آموزش و مشارکت های مناطق ۲۲گانه شهر تهران با حضور علی محمد نائینی قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، محمد روشنی مدیرکل آموزش و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، معاونین و کارشناسان این اداره کل، مدیران آموزش مناطق ۲۲گانه، معاون رئیس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران و نمایندگان آموزش و پرورش شهر تهران به میزبانی منطقه ۱۲ در قلب تهران برگزار شد.

در این نشست نائینی ضمن ارائه نکاتی درخصوص فعالیت های سازمان های مختلف در موضوع خانواده به تشریح بخشی از سیاست های کلی مد نظر مقام معظم رهبری در این زمینه پرداخت.

مشاور فرهنگی شهردار تهران با اشاره به اینکه این جنگ نرم مواردی چون هویت زدایی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران را هدف قرار داده است، تصریح کرد: امروزه هدف اصلی دشمن بی اعتبارسازی هویت های انقلابی و سست کردن بنیان خانواده است .

وی تاکید کرد: در دنیای کنونی رسانه های نوین یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده تغییرات فرهنگی در سبک زندگی خانواده های ایرانی به شمار می رود.

نائینی با اشاره به ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی موجود در شهرداری تهران تصریح کرد: ما می توانیم با احساس مسئولیت، انگیزه، خلاقیت و نوآوری، افزایش آگاهی و دانش تخصصی و کشف و منسجم کردن افراد با انگیزه و متخصص در محلات، توانایی خود را برای مقابله با تهدیدات فرهنگی تا حد زیادی افزایش دهیم.

وی با تاکید براین که در هرمحله یک سری ظرفیت ها ،هویت محله و ویژگی هایی وجود دارد که باید کشف شود؛ اظهارداشت: با یک نسخه و دستورالعمل نمی توان به دستور کار اجرایی و عملیاتی در محلات رسید چرا که مسایل خانواده ها در محلات مختلف متفاوت است.

قائم مقام معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تاکید کرد: در صورتی که برای شکل گیری خانواده و پایداری آن تلاش کنیم شاهد آسیب های اجتماعی در جامعه نخواهیم بود. زیرا ریشه این آسیب ها در سبک زندگی، رفتار و نوع تربیت خانواده نهفته است.

وی در ادامه خواستار تدوین دستورالعمل های جامع با موضوع تحکیم بنیان خانواده با استفاده از تجربیات کارگروه و همچنین سایر مطالعات موجود در سطح کشور شد.

نائینی با اشاره به تعیین و معرفی شاخص های کمی برای بررسی میزان اثربخشی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی تصریح کرد: برنامه های اجتماعی و فرهنگی باید شاخص سنجش اثربخشی داشته باشند و فعالیت های مناسبتی باید دارای پشتوانه علمی و قابل دفاع باشد.

طی این نشست، گزارشی از فعالیت های معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه دوازده در بخش آموزش شهروندی طی سال گذشته و سه ماهه اول سال جاری ارائه و در ادامه جلسه گزارش روند برگزاری جلسات کارگروه آموزشی تحکیم بنیان خانواده توسط مدیر آموزش منطقه ۱۲ بیان شد.

در ادامه نیز با حضور نادر جهان آرای معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران؛ ضمن بررسی روند تعاملات بین شهرداری و آموزش و پرورش بر لزوم هماهنگی و تعامل بیشتر دو سازمان در بخش های مختلف آموزشی بخصوص آموزش پیش دبستانی تاکید شد.

همچنین راه اندازی مراکز پیش دبستانی در سراهای محلات پس از اخذ مجوز های لازم از آموزش و پرورش به عنوان بخش شاخصی از این تعاملات عنوان شد.

در پایان نشست نیز ضمن ارائه گزارشی از روند ارزیابی فعالیت های آموزش شهروندی در سال ۱۳۹۵، مناطق ۳، ۱۱، ۷، ۱۲ و ۲۰ به عنوان مناطق برتر سال ۱۳۹۵ معرفی شدند که از مدیران آموزش مناطق برگزیده با اهدای لوح تقدیر و هدیه تقدیر به عمل آمد.