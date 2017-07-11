به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی عصر سهشنبه در حاشیه ۳۵ امین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان سراسر کشور در جمع خبرنگاران تصریح کرد: فعالیتهای قرآنی مدارس در سه بخش کودکان، نوجوانان انجام میشود.
وی افزود: هر چند در سالهای اخیر شاهد بهبود برنامهها و فعالیتهای قرآنی هستیم اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور متذکر شد: برگزاری مسابقات قرآنی در مدارس خود فرصتی برای شناسایی استعدادهای قرآنی در بین دانش آموزان است.
حسینی افزود: علاوه بر این مسابقات انگیزه فعالیتهای قرآنی را تقویت کرده و زمینه انس دانش آموزان با قرآن را موجب میشود.
وی با بیان اینکه مسابقات قرآنی کشور در دو بخش دانشآموزی و بزرگسالان برگزار میشود، اضافه کرد: مسئولیت برگزاری مسابقات دانشآموزی به وزارت آموزشوپرورش سپرده شده است.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور متذکر شد: سازمان اوقاف به عنوان دبیرخانه مسابقات قرآنی در برگزاری مسابقات مشارکت دارد و در مجموع روند رو به رشدی در برگزاری مسابقات مشاهده میشود.
