برگزاری کارگاه کارآفرینی باموضوع بهینه سازی مصرف انرژی ومحیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، زهره حسامی مدیر اداره مدیریت انرژی مرکز مدیریت محیط زیست با اشاره به اینکه استارتاپ سبا رویدادی آموزشی–رقابتی است که به صورت فشرده و در مدت ۶ روز برگزار می شود، گفت: هدف از برگزاری این استارتاپ ایجاد یک محیط سازنده برای خلق و پرورش ایده‌های کارآفرینانه است.

وی در ادامه اظهار داشت: در این رویداد آموزشی–رقابتی، آموزش‌های ضروری برای تبدیل ایده به یک استارتاپ در قالب کارگاه‌های آموزشی به شرکت‌کنندگان ارائه می شود. همچنین امکان تیم‌سازی برای صاحبان ایده و یا پیوستن به تیم‌ها برای برنامه‌نویسان، مدیران تجاری، گرافیست ها و یا متخصصان دیگر از طریق برنامه‌های شبکه‌سازی مقدور است.

حسامی گفت: اولین رویداد استارتاپ سبا در بازه زمانی ۱۷ الی ۲۳ تیرماه ۹۶ با موضوع بهینه‌ سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان در محل پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف با مشارکت مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران و دانشگاه شریف برگزار می‌شود.

مدیر اداره مدیریت انرژی مرکز مدیریت محیط زیست خاطرنشان ساخت: این رویداد توسط ستاک (ستاد توسعه ایده های کارآفرینانه ) طراحی شده و با همکاری مشترک ستاک و پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه های آموزشی استارتاپ سبا در قالب چهار کارگاه و طی چهار روز ابتدایی برگزار می‌گردند که سرفصل‌های آن‌، کارگاه های بوم مدل کسب و کار، راهکارهای اصلی بهینه سازی انرژی، کارگاه چالش بازار و ارائه ایده به سرمایه گذار و نقشه مالی است.

لازم به ذکر است که، ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، پارک علم و فناوری شریف، مرکز کارآفرینی، شتاب دهنده شریف و مرکز رشد فناوری های پیشرفته‌ دانشگاه صنعتی شریف، حامیان علمی، مالی و معنوی این رویداد هستند.

گفتنی است، در روز دوشنبه ۱۹/۴/۹۶ شرکت کنندگان از باغ موزه دفاع مقدس به دلیل فعالیت های محیط زیستی و تبدیل آن باغ موزه به ساختمان دوستدار محیط زیست که تمامی شاخص های محیط زیستی در آن رعایت شده، دیدن نمودند.